Sigade Aafrika katk tõstis taas pead

Läinud aasta lõpus tärganud lootuse SAK-i hääbumisele kustutas Laimjala jahipiirkonnas kütitud SAK-viiruse ja antikehadega kesikkult.



Nakatunud metssiga lasti 12. jaanuaril Randvere külas. Enne seda kütiti viimati SAK-positiivne emane kesik möödunud aasta 26. märtsil Laugi jahipiirkonnas Upa külas ehk kümne kuu eest.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas nentis, et uute katkujuhtumite ilmnemist pärast pikemaid pause on varem täheldatud ka mandrimaal. See tähendab, et taud võib kesta veel teadmata aja. Jahimeestel ei jää sellises olukorras teha muud, kui jätkuvalt metssigu edasi küttida, kuigi neid Kuninga sõnul järel enam peaaegu ei olegi.