Tabati ratastoolivargad ja alaealine kanepitarvitaja

Möödunud nädala jooksul registreeriti Saare maakonnas 63 teadet korrarikkumistest. Arestimaja juhtivpolitseiniku Aare Alliku sõnul toimetati jaoskonda 23 inimest, kellest kuus jäeti kainenema.



Reede öösel vastu laupäeva korraldas politsei kontrollaktsiooni, mille fookuses olid alaealised. Selle käigus kontrollisid politseinikud Kuressaares teadaolevaid alaealiste kogunemiskohti ning kahtluse tekkimisel ka võimalikku joovet.

“Paraku ei saa tulemuste üle rõõmustada – ühe noore puhul tuvastati, et ta oli tarvitanud kanepit ning seitse olid tarvitanud alkoholi,” tõdes Allik. Noored anti üle vanematele või eestkostjatele.

Läinud kolmapäeval teatati Kuressaare noortekeskusest, et sinna on ilmunud joobetunnustega noorukid. Politsei kontrollis saadud infot, tuvastas, et mitu noort olid tarvitanud alkoholi ning andis nad vanematele üle. Edasi tegelevad asjaga noorsoopolitseinikud.

Noortega oli tegemist ka pühapäeval, kui politsei sai väljakutse haiglast, kus lärmasid kolm joobes noorukit ja varastasid sealt ratastooli. Politsei tabas noored Ravila tänaval, neist üks toimetati kainenema ja ratastool tagastati haiglale.

Reedel palus politsei abi Pargi tänaval asuv spaa, kuhu oli tulnud vanem purjus mees. Mees keeldus lahkumast ja nõudis endale tuba. “Asja uurides selgus, et mees ei olnud joobe tõttu võimeline kütmata kodus üksinda hakkama saama,” selgitas Allik. “Ta toimetati esialgu kainenema ning anti seejärel üle valla sotsiaaltöötajatele, et mees saaks vajalikku abi ja tuge.”