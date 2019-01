Tasuta bussides püütakse jäneseid

Arvepidamiseks bussisõitjate üle on sõitjad kohustatud ennast ka tasuta ühistranspordis valideerima kas vastava kaardi või 0-piletiga. Vastasel juhul võib saada 20 eurot trahvi.



Saaremaa valla transpordinõuniku Karl Tiitsoni sõnul saab bussijuhi käest alati nõuda 0-pileti. Teine, mugavam süsteem on 2 eurot maksva ühiskaardi soetamine. “Töötavad kõigi firmade ühiskaardid, vahet pole, millise kujundusega need on,” ütles Tiitson, selgitades, et kasutada saab ka juba olemasolevaid kaarte. Valideerimise eesmärk on reisijate kokkulugemine. Ühiskaarte saab praegu osta GoBusi bussidest, varsti ka ATKO bussidest ning näiteks Tallinna ühiskaarte müüvad R-kioskid.

Pangakaardi viipe võimekust validaatoritel ei ole, ütles Tiitson. Selline süsteem on kallis ning tasuta ühistranspordi puhul pole see mõttekas.

Tiitson lisas, et loodetavasti saab varsti kasutada valideerimiseks ID-kaarte. Nimelt tulevad uued kaardid kontaktivaba võimekusega. Kuidas ja millal võiksid need jõuda ühistransporti, Tiitson öelda ei osanud.

“Ühistranspordiseaduse järgi on mõjutustrahv 20 eurot. Kuna sõit on praegu tasuta, ei ole vallavalitsus piletikontrolli teostamist vajalikuks pidanud, samas teeb maanteeamet igas maakonnas ilma ette teatamata pistelisi kontrolle nii piletite müümise osas kui ka busside tehnilise vastavuse osas. Saaremaal toimus viimane kontroll suvel,” rääkis Tiitson, viidates, et jäneseid püütakse ka tasuta bussides.