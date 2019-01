Töötukassa tunnustas muuseumi ja Tiia Naagelit

Eesti töötukassa tänas eelmise aasta parimaid tööandjaid ja koostööpartnereid.



Saaremaa aasta tööandja 2018 on SA Saaremaa Muuseum, kes on alati avatud koostööle ning hea meelega kaasa löönud tööharjutuse ja noorte tööklubiga seotud koostööprojektides. Muuseum on olnud töötukassa kinnitusel pikka aega tööandjaks ka vähenenud töövõimega inimestele. Viimased viis aastat on Saaremaa muuseum olnud töötukassa koostööpartner vabatahtliku töö ja tööpraktika teenuse pakkujana.

Saaremaa aasta koostööpartner 2018 on aga SA Saare Arenduskeskus ettevõtluskonsultant Tiia Naagel, kes on keskendunud alustavate ettevõtjate nõustamisele. Tiia leiab töötukassa kinnitusel alati aega, et nõustada ja aidata ettevõtluse alustamise mõtetega töötukassa kliente ning anda omapoolseid soovitusi neile, kel plaanis esitada ettevõtluse alustamise toetuse taotlemiseks töötukassale äriplaan. Ta on eksperdina andnud oma panuse ka tööjõuvajaduse baromeetri koostamisel.

Töötukassa tänas tööandjaid ja koostööpartnereid seitsmendat korda.

Uudistetoimetus