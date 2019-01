ÜLESKUTSE: Kingi endale kindlustunne!

Eile algas Eestis üle-euroopaline emakakaelavähi ennetamise nädal, kus Eesti vähiliit ja Eesti haigekassa juhivad naiste ja avalikkuse tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ja varase avastamise tähtsusele.



Eestis on emakakaelavähki haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemissagedus aina kasvab. Igal aastal saab Eestis emakakaelavähi diagnoosi ligikaudu 147 naist.

Emakakaelavähki haigestumine on sagenenud nooremate naiste hulgas. Sellesse võivad haigestuda juba 30. aastates naised, haigestumise kõrgpunkt on 45.–55. eluaastal. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetava sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega. Kuna vaktsiin ei anna aga täielikku kaitset, peavad ka vaktsineeritud naised regulaarselt osalema uuringutel. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas PAP-testi. 2019. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja 1989.

Sõeluuringutele kutsutakse 30–55-aastased ravikindlustatud naised iga viie aasta järel. Uuringul osalemiseks ei pea ootama kutse saamist, sihtrühma kuuluvad naised võivad uuringule registreeruda juba täna. Haigekassa lepingupartnerite kontaktid emakakaelavähi sõeluuringu teenuse osas leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee. Uuringule minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, kehtiva ravikindlustuse korral tasub uuringu eest haigekassa.

“On naisi, kes igasugu üleskutsetele vaatamata uuringule ei lähe,” tõdes onkoloog ja naistearst, MTÜ Saaremaa Vähiühing patroon Tiiu Aro. “Põhjused on ilmselt erinevad. On naisi, kes arvavad, et nemad ei haigestu, sest pole vaevusi, nad ei ela suguelu, on juba ohtlikust east väljas, suguvõsa naised on olnud terved. Pahaloomulised kasvajad, nii ka emakakaelavähk, on aga tihti salakavalad ega anna algfaasis endast märku.”

Aro sõnul on regulaarsete läbivaatuste käigus emakakaelalt võetud uuringumaterjalist võimalik diagnoosida juba ka vähieelseid seisundeid ja määrata õigeaegne ravi.

“Nii ei arene koemuutustest emakakaelavähk,” lausus Aro.

Kui keegi naistest peaks kahtlema, kas sõeluuringule minna või mitte, siis peaks teadma, et vähi sõeluuringutega saab pahaloomulisi kasvajaid avastada varakult, kasutada tõhusaid ja tervist säästvaid ravimeetodeid ning pikendada tervena elatud elu. Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige end regulaarselt! Kinkige endale kindlustunne, sest emakakaelavähk on ennetatav.

Eesti vähiliit, MTÜ Saaremaa Vähiühing