Aja jälg kalendri piltidele

Nagu kogu riik, tähistasime ka meie Lümanda põhikoolis Eesti Vabariigi juubelit ja pärandiaastat. 2018. aastat läbis rida tegevusi, millele panime punkti 16. jaanuaril.

Projekti aitasid korraldada ja finantseerida MTÜ Lümanda Muuseum ja Saaremaa vald tegevustoetuse kaudu. Eesmärgiks seadsid korraldajad õpilaste suunamise esivanemate pärandile mõtlema ja jäädvustama vanu esemeid fotodele, et tekkinud pildipangast kokku seada 2019. aasta kalender.

Selleks tuli osalejatel leida oma ümbruskonnast vanu esemeid või objekte ning neid jätkus kodudes hulgaliselt. Aasta tagasi, vabariigi sajanda juubelipäeva eel, tõid õpilased vanu esemeid kooli näitusele. Oli raamatuid, triikraudu, mitmesuguseid tarbe- ja tööriistu. Seejärel viisime maikuus läbi koolituse “Kuidas pildistada vanu esemeid”. Oma kogemusi jagas Jüri Koppel, kauaaegne Saaremaa muuseumi fotograaf ja ajaloo talletaja. Koppel jagas praktilisi näpunäiteid ja tõi ka välja huvitavaid seiku oma töötamise ajast.

Sügisel esitas 38 autorit 92 pilti oma nägemusest aja kulgemise kohta. Eesmärk oli näidata, et meie ajal on kodudes palju vanu esemeid. Et protsess huvitavamalt ja põnevamalt kulgeks, sai kodulehel oma lemmikule hääli anda ning õpetajatest žürii valis välja paremaid autoreid.

Üksmeelselt tunnistati parimaks pildistajaks Helina Tarkmeel (7. klass). Kodust leitud vanad ja väärikad esemed olid pildile püütud hea valguse ja läbimõeldud taustaga. Keskmises vanuserühmas oli mitu head tööd 5. klassi õpilasel Hendri Lindaul. Tema foto ratastest sai ka kalendri esikaanele. Noorimas rühmas olid hästi tehtud humoorikate pealkirjadega pildid Mia Maastikul (3. klass). Tema foto “Töökas kollektiiv” oli ka hääletajate lemmik.

Tänuks said paremate piltide autorid suure kalendri ja Rahva Raamatu kinkekaardi. Suure kalendri sai meeneks veel 14 õpilast: Liisu Lilles (8. kl), Victoria Vihman (8. kl), Kusti Väli (6. kl), Juhan Tuulik (6. kl), Vanessa Vihman (5. kl), Karl Priido Hoogand (5. kl), Liise Lindau (9. kl), Maria Õunap (7. kl), Kärt Tiitson (5. kl), Friida Põld (5. kl), Ane Mona Tarakanova (5. kl). Kõigi autorite piltidel oli hästi välja toodud aja kulgemine läbi esemete, mitmel ka esitatud kuni viis fotot, nagu juhend lubas. MTÜ Lümanda Muuseum autasustas 8. klassi õpilasi Rando Tarkmeelt ja Mark Lonksu. Randol oli mitmeid tööriistu ja esemeid kodutalust ning Mark oli seadnud ritta palju erinevaid rattaid (lastekärust autoni).

Veel kaheksat õpilast tunnustati väiksema kalendriga. Noorimas rühmas olid tublid pildistajad Eliisa Kuivjõgi (2. kl) ja Eke Tarkin (3. kl). Eke pildistatud koduorel on meie kooliga üheealine.

Kõigi esitatud piltide hulgast valitakse veel pilte kooli fotonäitusele. Siin saab määravaks eelkõige foto tehniline kvaliteet ja parameetrid. Näitus avatakse Eesti Vabariigi tänavuseks sünnipäevaks, 24. veebruariks.

Urve Vakker

ajalooõpetaja ja MTÜ Lümanda Muuseum esimees