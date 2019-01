Ettevõtjad õppisid kiiresti kasvama

Läinud nädalalõpul Astes toimunud nn ärikiirendi üritus “Hakkame kasvama” oli spetsiaalselt suunatud Saaremaa ettevõtetele.



Tegemist oli kasvuturunduse agentuuri A-Neli korraldatava üritusega, millel osalejad läbisid kahe päeva jooksul spetsiaalselt nende jaoks ettevalmistatud ärikiirendi. Üritus viidi läbi koostöös Saarte koostöökoguga.

MuRu Crafti juht Pille-Riin Luht, kes ärikiirendil osales, tõdes, et tema jäi koolitusega väga rahule, kuna korraldajatiim oli väga professionaalne ja mentorid oma ala profid – väga avatud ja abivalmid.

Tema tilluke ettevõte valmistab käsitööna ja personaalse lähenemisega kvaliteetseid trikotaažriideid kogu perele. Nõnda juba neli aastat ning viimased poolteist aastat Muhus.

Siht taas paika



Astes võttis ta osa brändistrateeg Mari Arnoveri õpitoast ning see oli Luha hinnangul väga vinge. “Armusin taas kord oma ettevõttesse ning sellesse, mida teen,” kinnitas ta. “Kui vahepeal oli siht silme eest kadunud, siis ettevõtet punktide haaval lahti harutades nägin, kui vinge asjaga ma tegelikult tegelen ja kui palju on juba ära tehtud.”

Palju selgemaks sai tema jaoks ta ettevõtte visioon ja mis suunas edasi liikuma peaks, samuti millele tähelepanu pöörata. “Fookus on nüüd paremini paigas,” kinnitas Pille-Riin Luht.

Rahule jäi ka Suitsik OÜ juht Tiina Kiiker, kes toodab mesinikele mesilasvahast kärjepõhju. “Soovin sel aastal e-poe avada ja pöörata rohkem tähelepanu internetis turundamisele,” selgitas ta oma eesmärke. “Selles osas sain palju uusi ideid ja praktilisi näpunäiteid, kuidas oma plaani ellu viia.”

Kasemahlajooke tootva Öselstuff OÜ juhatuse liikme Ardon Kaerma sõnul võtsid nad koolitusel selle aja ja tõesti tegelesid kaks päeva oma ettevõtte probleemidega. “Tekkis mitu uut mõtet, mis võiks olla toote lisaväärtus ja kuidas seda kliendile pakkuda,” tõdes ta.

Koolituse käigus sai ta ka mitu head kontakti, kuhu oma toodet müüa, ja samuti leidis ta tootearenduse jaoks koostööpartneri. “Loodetavasti jõuavad meie tooted mingi aeg ka Saaremaa Coopi kauplustesse. Alustame kõigepealt testimist Liiva poega.”

Koolituse korraldaja, A-Neli Agentuuri juhtiv partner Meelis Malk kinnitas, et rahuolu toimunust on ka korraldajapoolne. “Kõik sujus suurepäraselt ning osalejatel silmad särasid,” rõõmustas ta.

Tegemist oli esmakordselt läbiviidava üritusega, unikaalse ärikiirendi formaadiga, mis on kohandatud spetsiaalselt Saaremaa ettevõtjate vajadustest lähtuvalt. “Ärikiirendi tähendab seda, et äri arendusega tegeletakse kiirendatud korras – fookus oli nende kahe päeva jooksul vaid äride arendamisel ning kasutades arendusmetoodikaid, on selline fokusseerimine ülimalt tõhus,” nentis ta.

Miks midagi tehakse



Enamik osalejaid on tagasi­side põhjal valmis osalema ka jätkuformaadis, mida nimetatakse “Kasvame edasi” – see toimub mais. Seekordsel üritusel osales 30 inimest 20 ette­võttest.

Mentorina kaasa löönud Mari Arnoveri sõnul oli tal hea meel näha saare ettevõtjate valmisolekut muutusteks ja koostööks.

“Kui palju energiat saabus pärast töötuba, kui olime kaardistanud nende fookuse, mis tihtipeale kipub hajuma, sest pole täpselt teada, miks midagi tehakse ja kellele mis väärtust pakutakse,” kõneles Arnover.

Kui aga keegi kõrvalt aitab küsimustega suunates raja peale, on ikka julgem ja lootust­andvam, tähendas ta. “Nüüd on suur väljakutse seda järjepidevalt ka igapäevaselt rakendada,” sõnas brändistrateeg Mari Arnover.