Kui Olav Neulandi “Hundiseaduste aegu” ja montypythonlik “Malev” kõrvale jätta, ei ole Eesti vanemat ajalugu filmi sisse pandud koguni aastakümneid. Mis sellest, et materjali, mille põhjal kirjutada, peaks ju jaguma. Sest viikingiajast ja eestlaste muistsest vabadusvõitlusest on meil raamatuid kirjutatud palju rohkem kui mõned üksikud.



Sellest, et ajaloost kõnelevad linateosed filmisõpru kõnetavad, annab tunnistust kasvõi kõigile teada-tuntud “Viimne reliikvia”. Sai ju sellest pool sajandit tagasi valminud filmist rahvusvaheline hitt, mille meeldejäävamaid fraase osatakse tsiteerida ka põlvkondi hiljem.

Nüüd on lootust, et ajalooliste filmide nimekiri peagi täiendust saab. Sigtuna vallutamisest rääkiv romaan “Läänemere isandad” peaks olema küll üks selline teos, mis väärib seda, et selle põhjal film tehtaks. Küllap kõnetaks ammusesse aega tagasi viiv seiklusterohke lugu publikut nii Eestis kui ka väljaspool seda.