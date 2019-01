Kas teed-tänavad, kus liigute, on lumest piisavalt puhtaks lükatud?

MIDA TEIE ARVATE?

Triin Sarapuu Kuressaarest:

Lapsevankriga pääseb praeguse lumega ikka enam-vähem liikuma, aga siin kesklinnas kõnnin sõiduteel. Vahel, kui kõnnitee on isegi ilusasti puhas, on sõidutee lumi sinna valliks ette lükatud. Tihti on isegi siis, kui ülekäigukohta kasutada, raske kõnniteele pääseda. Täna on olukord juba enam-vähem, aga eile sumpasin kohevas lumes. Ma ei kurda, sest mõistan – liiga palju lund tuli korraga maha. Lihtsalt vankrit tuleb tugevamini lükata.

Anne-Mari Masing Kuressaarest:

Mina olen küll rahul – mul aetakse isegi väravatagune kergliiklustee puhtaks. Väravaesise pean ikka ise lumest puhtaks lükkama – masin lükkab ju sinna valli ette. Elan Hariduse tänaval ja seal on tee korralikult puhtaks aetud – lapsed käivad ju mööda seda tänavat koolis.

Hea, et lumi on, mulle meeldib. Juurde siiski tulema ei peaks – praegu on seda just parasjagu.

Niina Salumaa Paeverest:

Lund on palju, aga tee on täna kenasti lahti lükatud. Elan suure tee ääres. Eile, kui suur lumi oli maha tulnud, ma väljas ei käinud – ei teagi, kuidas siis oli.

Oma väravaaugu oleme ise lumest puhtaks ajanud, aga kuna olen praegu üksinda, ei teagi ma, kuidas postimees täna posti tooma pääseb. See ei ole pikk lõik, kümnemeetrine võib-olla. Õnneks on see kerge lumi. Ma ei tea üldse, kuhu praegu pöörduma peaks, kui tee oleks lahti ajamata. Varem oli meil Kärla ja siis Lääne-Saare vald, aga kust kohast praegu üldse küsima peab, kui soovid lasta teed lahti lükata?

Heldur Kondrat Kuressaarest:

Kõnnin siin kesklinnas üsna palju. Mina olen meie teede-tänavate olukorraga rahul. Kusagil hangedes pole ma sumpama pidanud. Vähemalt siin linnavahel küll mitte. Kaugemal ma pole käinud.

Lumekoristusmasinad käivad tänavad üle üsna varakult. Kui kella kaheksa paiku ärkan, on töö enamasti juba tehtud.

Mina arvan, et lund võiks rohkemgi olla – üle hulga aja on kena talv.

Rein Magus Salmelt:

Salmel on lund võrreldes Kuresaarega vähe – võiks isegi rohkem olla. Kes suusatada tahavad, neile oleks kindlasti rohkem vaja. Lümandas on lund veelgi vähem kui meil Salmel. Meil on tee kenasti lahti lükatud, täna hommikul käis ka sahk läbi, kella poole viie ajal.

Vanasti aeti teid ka öösel lahti, kui see jääb hommikul hilja peale, siis on ju autod lume juba kinni sõitnud. Kui soola ka veel pannakse – jää ei sula ju nii ruttu ära.

Kartsin, et kui suur vald ära kaob, kuidas selle teehooldusega siis edasi saab, aga praegu pole meil häda midagi. Endine vallavanem on meil nüüd teenuskeskuses.

Küsis Monika Metsmaa

Pildistas Maanus Masing