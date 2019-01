Kaugliinibusside peatus tekitab Virtsus segadust

Kuna kaugliinibusside peatus asub Virtsu sadamas kohas, kuhu bussijuhid ei taha sisse sõita, siis on reisijaid peale võetud kail või parvlaeval, kuid ette võib tulla ka bussijuhte, kes ei pea seda oma kohustuseks.



2. jaanuaril soovis Merike Maripuu siseneda Virtsu kail seisnud Estonian Lines´i liinibussi, kuid juht keeldus teda peale võtmast ja naine sai hoopis sõimu osaliseks.

“Olen alati sealt peale saanud, olen 11 aastat sõitnud ja mitte mingit probleemi pole seni olnud,” rääkis Maripuu. “Nii on mul tekkinud küsimus, kus on Virtsus kaugliinide bussipeatus? Saan aru, et praegu on see ette nähtud kohalike liinide peatuses, kuhu suured bussid aga sisse ei saa. Bussifirmadele on ettepanek teha peatus sadamahoone ees, kus reisijad saavad peale minna ning bussi oodata sadamahoones soojas ja kuivas.”

Bussifirma Estonian Lines juhataja Priit Kivi sõnul on ta teadlik, et midagi taolist juhtus, kuid bussijuht on praegu haiguslehel ja kui ta on tööl tagasi, siis võetakse temalt seletuskiri. “Enne ei oska ma selle kohta midagi konkreetset öelda,” märkis Kivi.

Maanteeameti ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahk ütles, et nad on reisija probleemist teadlikud ja seda on asutud lahendama. “Püüame sadama omanikuga, parvlaevaoperaatoriga, kohaliku omavalitsuse ning bussivedajatega leida reisijate jaoks kõige mugavama ja ohutuma lahenduse,” lausus ta. “Tegemist on keeruka probleemiga, kuna sadama maa kuulub eraettevõttele. Oleme edastanud pöördumise, milles palume asjaga seotud poolte arvamust ja pakkusime omalt poolt välja ka esialgse lahenduse. Ootame praegu tagasisidet ning kui see on olemas, tegutseme vastavalt sellele.”

Ahto Pahk lisas, et maanteeametit huvitab ennekõike see, et reisija saaks turvaliselt ja kuiva jalaga liinibussi ning et ka bussifirmadel oleks selgus, kus peab reisijaid peale võtma või bussist välja lubama.

Virtsu sadama omaniku Saarte Liinid juhatuse liige Jaanus Tamkivi märkis, et kaugliinibussidele on peatuskoht olemas, aga see millegipärast paraku ei sobi ja seda ei kasutata.

“Aga probleemi ei tohiks olla, sest reisijad saavad praami peale ja bussid ootavad ju ka järjekorras,” lausus ta. “Loogiline on see, et kui inimene tahab sõita Saaremaale, siis läheb ta praami peale, ja miks ta peab kusagil eemal minema bussile. Praami peal on pool tundi aega, et seal ennast bussile sättida.”

Tamkivi sõnul tuleb pigem põhjust otsida bussifirmadest. “Olemas on sadamahoone, kus saab oodata, ja praamil saavad kõik kokku. Eraldi ooteala tegemine kaugliini bussidele lööb korralduse sadamas segamini,” leidis ta.