Produktsioonifirmal Amrion on arenduses ajalooline mängufilm, mille stsenaarium tugineb August Mälgu romaanile “Läänemere isandad”.



Filmi produtsent Riina Sildos ütles Saarte Hääle, et filmi arendatakse August Mälgu tuntud romaani põhjal, kuid algsest loost on stsenaariumi arenduse käigus suuresti edasi liigutud. Ta lisas, et töö stsenaariumiga veel käib.

Eesti vanemat ajalugu käsitlevaid filme ei ole palju. Olav Neulandi “Hundiseaduste aegu” (1984) tegevus toimub millalgi 14. sajandil, Grigori Kromanovi “Viimse reliikvia” (1969) tegevus aga 16. sajandil Liivi sõja ajal. Kui 2005. aastal valminud montypythonlik “Malev” kõrvale jätta, siis kristianiseerimise aega käsitlevad eesti filmid praktiliselt puuduvad.

Küsimusele, mis võiks olla selle põhjus ja kas selle ajastu juurde tulemine tähendab filmiloojaile tavapärasest erinevaid väljakutseid, vastas Sil-dos, et eestlaste ristiusustamine ja sellega kaasnev suurem ideoloogiline küsimus on vastuoluline ning eriti viimasel ajal ka rohkeid debatte tekitanud teema. “Oli siinmail toona end ühtsena tunnetanud rahvas või ei, kui kaugele minevikku oma rahva ajaloos tagasi minna saame? Selle kauge ajastu kujutamine on kahtlemata väljakutseterikas, napib allikaid ja fakte,” tõdes ta.

Filmi arendamise käigus tehakse produtsendi sõnul põhjalikku uurimistööd, kuhu on kaasatud arheoloogid ja ajaloolased, oma ala asjatundjad. “Omamoodi annab allikate puudumine ehk suurema vabaduse fantaasiamaailma kujutamisel, kuid kahtlemata kaasneb sellega tohutu vastutus selle ajastu kujutamisel ja loo vaatajateni toomisel,” tõdes Riina Sildos.

Filmi režissöör on Martti Helde ja võtted on kavandatud aastatele 2020/2021. Võttepaikade otsimisega on alustatud ja töö sellega käib. “Ajastule vastavalt otsime puutumata ürgset loodust. Võttepaiku oleme otsinud juba ka Saaremaalt, kuid konkreetsemate kohtade osas loodame täpsemalt teada loodetavasti ehk käesoleva aasta lõpus,” sõnas Sildos.