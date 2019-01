Rannakaluri koolitusele saab nüüd priipääsmega

Sel aastal on rannakaluriks pürgijatel esmakordselt võimalus täiendada oma kalandusalaseid teadmisi tasuta. Eesti kalurite liidu juhatuse esimehe Mart Undresti sõnul korraldab rannakaluri kutseeksamieelset täienduskoolitust Hiiumaa ametikool. Täienduskoolitusele on oodatud kõik, kes soovivad kinnistada või värskendada rannakalandusega seotud teadmisi. Kevadine täienduskoolitus kestab 28.–30. märtsini ja selle toimumiskoht valitakse rannakaluri kutse taotlejate suurima arvuga asukoha järgi.

Koolituse viimasel päeval, 30. märtsil, toimub samas ka eksam rannakaluri kutse taotlejatele. “Seejuures on oluline tähele panna, et rannakaluri kutset saab taotleda inimene, kes kutselise kaluriga püügil kaasas käinuna omab rannapüügikogemust,” märkis Undrest. Rannapüügiks loetakse püüki ka sisevetel, näiteks Võrtsjärvel või Peipsil. Kevadisel kutseeksamil osalemiseks on vaja esitada Eesti kalurite liidule dokumendid 1. veebruariks. Hilinenud dokumente läbi ei vaadata.