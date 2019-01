REPLIIK: Võitlejatest

Ma pole päris kindel, aga ma usun, et see oli üks aastatetagune “Pealtnägija” saade, kus oli lõik ühest vanataadist. See papi pani oma naeruväärselt väikesest pensionist raha kõrvale, et osta mänguasju lastekodu lastele. Ise elas ümberkukkumise äärel ubrikus, talvel ilmselt külmetades, aga hoidis kõhu kõrvalt kokku, et teha nende võõraste laste elu natukenegi rõõmsamaks. Et nende lapsepõlv oleks ka lastekodus rohkem lapsepõlve moodi. Seda taati ma nimetan võitlejaks.



Mul on sõber, kelle kodust sai vahepeal loomade varjupaik (on seda tegelikult siiani, kuigi nii kohutavalt palju neid loomi seal enam ei ole), ja veel sõpru, kes pakuvad hoiukodus peavarju ja ninaesist nendele loomadele, kes on tänavale visatud. Meie keskel elavate inimeste poolt tänavale visatud. Need sõbrad on muidugi võitlejad.

Me kõik teame naisterahvast, kes juba aastaid ei säästa ei oma aega, energiat ja ma kahtlustan, et tihti ka oma pere eelarvelisi vahendeid, et pakkuda kordki aastas rõõmu ja jõulutunnet neile, kellel siin ilmas nii hästi läinud ei ole. See proua on ju ka võitleja, pole kahtlustki!

Üks mees võttis piltlikult öeldes meil kõigil kuklanahast ja surus ninad metsa all vedelevasse risusse. Ja käivitas lumepallina kasvava liikumise, mis on nüüd teinud tiiru ümber maailma, kogu planeet saab iga päevaga puhtamaks ja hoog ei rauge loodetavasti niipea. Võitleja!

Pardiralli ja Kingitud Elu on samuti loodud võitlejate poolt. Kõik mainitud ja veel sajad mainimata võitlejad tõepoolest võitlevad – vaesuse, hoolimatuse, ebaõiglusega. Ja tänu neile saab maailm natukenegi paremaks.

Ja nüüd ma küsin. Mis oleks saanud siis, kui see metsas elav taat, see Kadri, see Merle, need Riinad, Märdid, Toivod, Rainerid jne, jne oleksid valinud võitluseks muud vahendid? Muud relvad, kui soovite. Maalinud plakatid ning protestinud vähi ja prügi vastu näiteks.

Olavi Antons