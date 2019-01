Saarlased võitsid nii publiku kui ka žürii südamed

Nädalavahetusel Elvas toimunud harrastusteatrite festivalil Monomaania pälvis Meelis Juhandi parima mees- ja Aili Salong parima naisnäitleja tiitli.



Väino Uibo lavastatud “Tädi Teresas” säranud Aili Salongi tunnistasid parimaks naisnäitlejaks nii publik kui ka žürii. Nõndasamuti langes publiku ja žürii arvamus kokku ka parima meesnäitleja tiitli osas, mis läks “Tüürimees Benjaminis” (lavastaja Maire Sillavee) mänginud Meelis Juhandile.

Salme vallateatri lavastaja Maire Sillavee ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et seekordsel üritusel kehvi esinejaid ei olnud. “Keskmine tase oli ikka päris kõrge. Ma käisin ka kõige esimesel festivalil ja sellega võrreldes on tase kõvasti tõusnud. Nii lavastajad kui ka näitlejad on ise asjasse kriitilisemalt suhtuma hakanud. Ei olnud ühtegi sellist etteastet, mille pärast oleks olnud saalis piinlik. Taidlejate festivalidel paraku selliseid asju ikka ette tuleb,” rääkis ta.

Juhandi ja Salongi heade etteastete taga oli Sillavee sõnul paljuski ka asjaolu, et saalis oli publik, kes mõistis, mida lavalolija oma tekstiga taotleb. “Kui publik suhtub laval toimuvasse huviga, elab kaasa, siis tekib sünergia lava ja saali vahel. Seetõttu need esitused nii head saidki,” lausus ta.

Festivali korraldanud Lendteatri eestvedaja Aire Pajur tõdes, et üksinda lavale tulla ei ole kerge. “See on suur ettevõtmine ka professionaalsele näitlejale,” lausus ta. Selles valguses on tema sõnul põhjust rõõmustada, et festival on iga aastaga aina suuremaks kasvanud.

“Sel aastal oli tõesti palju häid lavastusi ja häid tegijaid. Saarlased ilmestavad alati meie festivale ja seekord olid nad väljas suisa nelja trupi ja kuue lavastusega. Võimas!” rääkis Pajur.

Mis lavastustesse laiemalt puutub, oli materjali valik Pajuri sõnul üsna kirju. Oli klassikat meilt ja mujalt, aga ka ohtralt algupärandeid – Väino Uibolt suisa kolm ja Anneli Kallolt kaks näitemängu. Silma jäid ka mitmed noored tegijad – Matis Prostang ja Kersti Sepp nende hulgas.

Kokku võistles festivalil 14 lavastust, neist kuus Saaremaalt: Andrus Kiviräha ainetel loodud “Vanem naine, märkmik käes” Tornimäe näiteseltsilt, Jüri Tuuliku “Tüürimees Benjamin” ja Kaarel B. Väljamäe / Diana Leesalu “Suur mees juba” Salme vallateatrilt; Väino Uibo tükke osales suisa kolm – “Arstilkäik” ja “Hõbepulm” Saaremaa Teatrilt ja “Tädi Teresa” Taritu tubateatrilt.