Valideerimiseks sobib ka Tallinna kaart

Eile Saarte Hääles ilmunud uudise peale “Tasuta bussides püütakse jäneseid” tuli toimetusse mitmeid päringuid, millised ühiskaardid valideerimiseks sobivad. Kas näiteks ka Tallinnas või teistes linnades kasutusel olevad kaardid?



“Töötavad kõigi firmade ühiskaardid, vahet pole, millise kujundusega need on. Kehtivad Tallinna nn roheline kaart, ATKO Grupi või Go Busi ühiskaart jms. Ühis­kaart maksab 2 eurot ja selle saab soetada bussidest, kuid ka Kuressaare R-kiosk müüb ühiskaarte,” kinnitas valla transpordinõunik Karl Tiitson. Seega saab valideerimiseks kasutada ka kaarte, mis on inimestel juba olemas ning kasutuses olnud mõnes teises linnas või liinidel.

Kirjutasime eile, et arvepidamiseks bussisõitjate üle on sõitjad kohustatud ennast ka tasuta ühistranspordis valideerima kas vastava kaardi või 0-piletiga. Vastasel juhul võib saada 20 eurot trahvi.