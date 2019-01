Algas aasta küla valimine

Aasta küla tiitlile kandideerib tänavu Saaremaal ja Muhus neli küla ja külade piirkonda, kes on end ise nominendiks esitanud.



Aasta küla tiitlile kandideerivad Muhu vallast Paenase küla, Saaremaalt Kõljala külade piirkond, Pidula külade piirkond ja Mäebe küla.

“See on päris hea valik ja tegusaid külasid on üle maakonna,” rääkis komisjoni esimees, Saaremaa Kodukandi juht Reet Viira. “Hindame küla või piirkonna tegusust, aktiivsust, koostöötahet ja tuntust, projektide täitmise suutlikkust. Püüame leida ka küla sädeme, sest ega kõike saa ainult raha pärast teha. “Teeme ära” talgud on praktiliselt igas külas ja need on populaarsed. Me näeme, mis külas tehakse ja kas on valmidus ka koostööks teiste küladega.”

Peagi algab ka rahvahääletus, kus inimesed saavad valida oma lemmiku.

Aasta küla 2019 kuulutatakse välja 1. veebruaril Sandla kultuurimajas toimuval külade galal.