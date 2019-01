JUHTKIRI: Suur veenmistöö

Saaremaa laste ja perede tugikeskuse loomisel on vallavalitsus jõudnud uude etappi – eile valiti keskusele juht.



Aaro Nursil seisab ees suur töö – lisaks uue süsteemi ülesehitamisele tuleb mehel jagu saada keskuse loomisega seotud eelarvamustest ja koguni vastuseisust.

Tõsi, väikesed koolid, kus tugispetsialiste pole, samuti erivajadustega laste vanemad leiavad, et tugiteenuseid koondavat keskust on Saaremaal tarvis. Suured koolid, kel spetsialistid olemas, pelgavad aga, et pigem kaotavad kui võidavad keskuse loomisega – juhul, kui omaks peetud spetsialiste tuleb teiste haridusasutustega jagama hakata.

Loodetavasti on Aaro Nursil küllaga meelekindlust ja diplomaatilisi oskusi, et “rahu maa peale tuua”. Seda on hädasti tarvis.