Maanteeamet on jääluureks valmis

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juhi Hannes Vaidla sõnul on veel keeruline prognoosida, millistel trassidel saab jäätee sel talvel avada. “Kõik sõltub ilmast ja külmast, kuid maanteeamet jälgib ilmaolusid ja jää teket ning võimalusel teeb eelluuret,” kinnitas Vaidla.



Mis puudutab aga näiteks Roomassaare–Abruka jääteed, siis selleks teeb uuringut ja ka rajab selle vastavalt võimalustele mitte maanteeamet, vaid kohalik omavalitsus.

Et jääteed üleüldse avada saaks, peab merejää paksus ilma lahtiste pragudeta ja 2,5-tonnise piirangu puhul olema minimaalselt 24 cm.

“Tuletame kõikidele autojuhtidele meelde, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik!” rõhutas Hannes Vaidla.