Omniva kutsub üles annetama mänguasju

Omniva kutsub lahkeid inimesi ära andma kasutuseta jäänud mänguasju, et kinkida need lelud puudust kannatavatele lastele.



Heategevusprojekti korraldab Omniva koostöös Eesti lasterikaste perede liidu, Lasnamäe sotsiaalkeskuse, MTÜ Aarete Laegas ja MTÜ-ga Naerata Ometi.

Omniva turundusosakonna juhataja Katre Uibomäe sõnul on tänavune kampaania järjekorras juba teine. Mullu jaanuaris toimunud ettevõtmine oli tema hinnangul väga edukas. “Nägime, et see läks korda nii annetajatele, mänguasjade uutele omanikele kui ka meie koostööpartneritele,” rääkis Uibo­mäe Kadi raadio saates “Keskpäev”. “Kuna Omniva tegutseb nii Eestis, Lätis kui ka Leedus, toimub sarnane kampaania seekord kõigis Balti riikides.”

Uibomäe tunnistas, et kampaania aeg – pärast jõule ja aastavahetust – on strateegiliselt hoolega valitud: kuna lapsed saavad jõuludeks endale palju uusi mänguasju, raatsivad nad ehk mõnest lelust loobuda, et need uuele ringile lasta.

“Ka paljud pered vaatavad aasta algul oma kodu kriitilise pilguga üle,” lisas Uibomäe.

Mänguasi, mida annetada, peab olema puhas ja terve. “Otsustamisel, kas mänguasi on annetamiseks kõlbulik, on ehk abiks, kui kaaluda, kas seda kõlbaks mängida anda sõbra või naabri lapsele,” rääkis Uibomäe.

Möödunud aastal koguti kampaaniaga 20 kaubaalusetäit mänguasju.

“Prügisse ei pidanud sealt viskama midagi,” ütles Uibomäe. “Mõned mänguasjad olid ka minu lapsepõlveaegsed, aga väga hästi hoitud, terved ja puhtad.” Uibomäe sõnul tasub enne lelude annetamist siiski mõelda, mida tänapäeva lapsed soovivad ja ootavad.

“Kõige sagedamini on laste soovid seotud legode, klotside ja lauamängudega – arendavate mängudega, mida saab mängida ka pere seltsis,” lausus Uibomäe. “Ka teema- ja tegelaskujud, näiteks printsessid ja superkangelased on need mänguasjad, mida lapsed ootavad.”

Kampaanias annetajana osalemiseks tuleb end kõigepealt registreerida Omniva koduleheküljel. Seejärel saadetakse annetaja meilile kood, mille abil pakiautomaadist pakk tasuta teele panna, ning täpsed juhised paki saatmise kohta.

Kampaania kestab 10. veebruarini. “Selle aja sees peaks oma soovist meile Omniva kodulehekülje kaudu teada andma,” tähendas Uibomäe, lisades, et see, kes paneb paki teele 11. veebruaril, pole ka veel hiljaks jäänud. Täpsemat teavet kampaania kohta saab Omniva koduleheküljelt, klikkides kirjal “Leiame mõmmikule uue kodu”.

“Kes teab peret, kus lapsed mänguasju vajaksid, võivad meile nendest inimestest julgesti teada anda,” kinnitas Katre Uibomäe.