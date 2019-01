Saare Golf tahab tõsta kohalike mängijate osakaalu

Sellest nädalast Saare Golf OÜ müügimänedžerina töötav Rein Raudsepp peab üheks tähtsamaks eesmärgiks kohalike mängijate osatähtsuse suurendamist.



Raudsepa peamiseks ülesandeks on moodustada kodumaiste ja rahvusvaheliste külaliste jaoks kohandatud moodne klubistruktuur ning arendada välja visioon, saamaks Põhja-Euroopa üheks juhtivaks golfipaigaks.

“Meil on see potentsiaal olnud kogu aeg olemas, kuna tegu on ühe parema väljakuga Eestis nii oma ülesehituse kui ka asukoha poolest, sest praktiliselt ei ole ükski teine väljak linnale nii lähedal,” rääkis Rein Raudsepp. “Ise ka imestan, miks ei ole veel eesmärgile jõutud. Väljak on ainulaadne selle poolest, et selle ehitas kohalik omavalitsus, aga kõik teised on rajatud erainvestorite poolt. Golf on selles mõttes eriline, et teiste spordialade puhul ehitab omavalitsus kogu infrastruktuuri, golfis ei ole see paraku nii läinud. Kuressaare on siin väga positiivne näide.”

Raudsepa hinnangul on väljaku käigus hoidmine suhteliselt kulukas ning Eesti golfiväljakud on elus tänu sellele, et meil on käinud Soome mängijad ja see jääb päästehoovaks veel mitmeteks aastateks.

Kui praegu on Saaremaa golfiklubil alla kahesaja liikme, siis peaks olema üle tuhande, et väljak ots otsaga kokku tuleks. “See on siht, kuhu plaanime jõuda. Tuhandest liikmest võiksid pooled olla saarlased. Sama mure [kohalike väikese osakaaluga] on ka kõigil teistel Eesti väljakutel,” rääkis Rein Raudsepp. “Kaks suuremat on Niitvälja ja Jõelähtme, aga seal on ka 500–700 liiget.”