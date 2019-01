Saaremaa gümnaasiumisse tuleb 15 klassi

2021. aasta 1. septembril uksed avavasse riigigümnaasiumisse tuleb viis paralleeli, mis teeb kolme klassiastme peale kokku 15 klassi.

Saaremaa vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Raivo Peetersi sõnul jäävad üleminekuklassid samasse koosseisu. See puudutab aastail 2019 ja 2020 mõnes linna gümnaasiumis kooliteed alustavaid õpilasi. Nemad saavad uues koolis edasi õppida koos oma seniste klassikaaslastega.

“Õppekavade ühtlustamine käib. SÜG-i ja KG õppealajuhatajad on sel teemal juba kohtunud ja nendivad, et olulisi erinevusi õppekava osas ei ole,” rääkis Peeters arengutest. “Erinevused on ainult valikainetes, aga need valikud, mis on praegu mõlemas linna gümnaasiumis, tulevad suure tõenäosusega üle ka riigigümnaasiumisse.”

Seni ei ole tema sõnul ühegi riigigümnaasiumi puhul selliseid probleeme üles kerkinud. Kõik väiksemad nüansid tulevad täpsustamisele siis, kui kooli direktor on valitud. Selleks korraldatakse tänavu sügisel konkurss ning valitud direktor peaks uues ametis alustama jaanuaris 2020. Uue kooli juhil jääb seega aega kooli käivitamiseks poolteist aastat.