Tornimäe rahvamaja võõrustas 175 külalist (GALERII)

Eilsel Eesti rahvamajade tunnustusüritusel Kaheksakand 2018 osales Tornimäe rahvamajas 175 inimest. “Ainult hiidlased jäid tulemata,” ütles Eesti rahvamajade ühingu juhatuse liige Ülle Välimäe.



Üleriigilise kultuurisündmuse juhatasid sisse Salme vallateatri näitlejad, esitades publikule katkendi Urmas Lennuki näidendist “Igavene kapten”. Seejärel astusid lavale laulja Ivo Linna ja akordionist Mihkel Mereäär. Pärast dueti esinemist aplodeerisid saalis viibijad Lümanda, Kärla ja Muhu rahvatantsijaile.

Ürituse konferansjeed olid Tõnis Kipper ja Aili Salong. Orissaare ja Valjala kannelnaised Õie Pärteli juhendamisel ning Orissaare instrumentaalansambel tõstsid publiku tuju mõnusate pillipaladega.

Valitsuse tervitused edastas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Võiksime ju küsida, et mismoodi kultuur ja sotsiaaltöö omavahel kokku puutuvad. Saan öelda, et need on ühe mündi kaks külge. Iga inimese märkamine, tema vajalikkus ja panus on igal hetkel oluline. Teie teate, et eakaid tuleb kaasata ja nende tarkust edasi anda, et noori tuleb enda seltsi kutsuda ja leida neile just sellised viisid ja võimalused, et nad oskaksid rahvakultuuri hoida ja edasi kanda,” rõhutas minister Iva.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas toonitas, et riik ei saa toimida ilma kultuurita. “Meie identiteedi määrab nii riigina kui ka üksikisiku tasandil kultuur. Seega on teie kõigi roll palju suurem, kui me ühiskonna peegeldusest iga päev tunnetame,” märkis Kallas.

Miks just kultuuriüritus “Kaheksakand”, seda püüdsid dešifreerida nii Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro kui ka kultuurisõbra nominent Tõnis Kipper. Kaheksakand sümboliseerib õnnetähte. Põhjanaela sümbolina on ta ka suunanäitaja.

Saarlastest olid nominentideks esitatud Kärla rahvamaja juhataja Virge Varilepp, Salme rahvamaja juhataja Maire Sillavee ja Kadi raadio vastutav toimetaja Tõnis Kipper. Seekord pälvisid tiitlid nende kolleegid mandrimaalt.

Ülle Välimäe rahvamajade ühendusest kiitis võõrustajaid, öeldes, et saarlaste korraldatud vastuvõtt oli äge.