Turja mees hädas telefoniühendusega

Turja külas elav 75-aastane Sulev Mägi on hädas Elisa kõneleviga ja helistamiseks on tal koduõues ainult üks koht, kus hädapärast ühenduse saab.



“See on juba ammu nii, ei mäletagi mitu aastat,” kurtis Sulev Mägi. “Kogu aeg on olnud selle leviga probleeme, aga ma pole kusagilt abi saanud. Nad pakuvad välja igasuguseid variante, kuid see läheks ikka vist väga kalliks. Teistel on ka siinkandis sama jama.”

Elisa meediasuhete juht Taavi Teder ütles, et ettevõtte andmetel on nimetatud piirkonnas väga hea 4G- ja 3G-levi. “Palume kõigil klientidel pöörduda oma muredega otse Elisa poole, sest ainult sellisel juhul on meil võimalik klientide küsimustele ja muredele täpsed ning kiired vastused leida. Suheldes kliendiga personaalselt, saavad Elisa spetsialistid aidata ka kasutatavast sideseadmest tingitud probleemide korral,” rääkis ta.

Sulev Mägi ütles, et on Elisaga mitu korda asju ajanud ja kuu aega katsetas ta isegi Elioniga, kuid levi pole ikka olnud. Nüüd on ta jälle Elisa klient, aga probleem on ikka sama.

“Nad on leidnud erinevaid põhjendusi ja püüavad kärbseid pähe ajada,” rääkis Mägi. “Põhjuseks on toodud mingid levisuunad ja muud asjad. Üldiselt pidavat kehva levi põhjus olema see, et elan mingis madalas augus. Aga ma pean kuidagi toimetama ja hakkama saama. Eks ma mobiiliga mööda õue käin ja otsin. Üks väike pulk ainult näitab, aga nii kui mobiili sisse lülitan, nii katkeb ära. Kuumaksu pean sellele jamale vaatamata ikka maksma.”