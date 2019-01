Ükski muusika ei ole vana!

Olenemata sellest, millist muusikat esitatakse, kannab see tänapäeva pitserit. Kirevas muusikastiilide virvarris on üha rohkem kõlamas kesk- ja renessanssajastu muusikat, mis leiab eriti palju rakendust mitmesuguste hansa-, lossi-, keskaja- jne päevade kultuuriprogrammides. Selle ajastu muusikata mõjuksid taolised ajaloolised üritused ilmselgelt tühja ja sisutuna.



Mõeldes sellele, et Euroopa kirjakunst kujunes välja alles 15.–16. sajandi paiku, on 12.–13. sajandist pärit muusika mängimine ja tõlgendamine eriline ülesanne. Kas me tänapäeval üldse teame, kuidas seda muusikat mängiti? Ega täpselt teagi keegi, aga paljuski lähtub see tolleaegsete pillide mängutehnilistest võimalustest. Seepärast kasutab vanamuusikaansambel Rondo harva kõlavaid ajaloolisi pille, nagu klaveri eelkäija haamerdulcimer, veider pill poogenpsalter, väikesemõõduline ajalooline harf ja fiidel. Kõik need on võrreldes tänapäevaste instrumentidega vaiksema kõla, väiksema kõlaulatuse ja mängutehniliste võimalustega. Selline instrumentaarium imiteerib hästi sajandite taguse muusika tämbrit.

Väga populaarse puhkpillina olid aastasadu kasutusel suuremad ja väiksemad plokkflöödid, mida Kuressaare muusikakooli vanamuusikaansambel Rondo eelseisval aastapäevakontserdil palju kasutab.

Kontserdil võlub kuulajaid kõige nooremate mängijate entusiastlik esinemine. Kaasa teevad Boden ja Ruby Greenwood, Keitlin Paur, Markor Leiner, Helen Kasela ja Berit Murd. Praeguses vanemas koosseisus mängivad Helena Paiste, Eliise Kask, Lysbeth Kask ja Katrin Lindmäe. Solistina osaleb kontserdil Roosmarii Sarapuu. Kontsertmeistritena teevad kaasa Heldi Vahter, Kristi Saar, Edoardo Narbona ja Natalja Laht. Kuulda saab muusikat keskajast barokini, muu hulgas osa konkursil “Parim noor instrumentalist 2019” esitatavast plokkflöödimängijate repertuaarist. Üle-eestilise konkursi esimene voor toimub juba 10. veebruaril Tallinnas ja rondokatest osaleb seal neli mängijat.

Helide mõju inimesele on läbi sajandite olnud üks võimsamaid asju maailmas. See on tohutu energeetiline protsess, mis võib inimese emotsioonid tõsta kõrgustesse ja anda suure rahulolu tunde. Loodetavasti saab selliseid häid emotsioone ka igaüks, kes tuleb Rondo praegusi mängijaid kuulama.

Kõik huvilised on oodatud Rondo muusikalisele ekskursioonile Kuressaare muusikakooli kolmapäeval, 30. jaanuaril!

Tiiu Maripuu, Rondo juht