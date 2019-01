B7 saadetakse laiali

Eesti taasiseseisvumise ajal Saaremaad palju aidanud Läänemere saarte koostöövõrgustik B7 lõpetab saarte kokkuleppel töö.

Koostöövõrgustiku lõpetamise põhjustena on toodud nõrk poliitiline huvi ja ammendunud koostöö. Ettepaneku lõpetamiseks on teinud Ahvenamaa (Soome) ja Gotlandi (Rootsi) esindajad, nõus on sellega olnud ka Rügen (Saksamaa). Täna annab Saaremaa vallavolikogu samuti nõusoleku lõpetamiseks. Lisaks nimetatud neljale saarele on B7-s ka Hiiumaa. Kuni 2014. aastani kuulusid ühendusse Bornholm (Taani) ja Öland (Rootsi).

Saaremaa ühinemise juures B7-ga olnud Tarmo Pikner ütles, et selle organisatsiooni tähtsust Saaremaa arengus on võimatu alahinnata. “Meil ei olnud ju mitte midagi. See oli ikkagi esimene kontakt välismaaga,” rääkis kunagi maakonna välissuhetega tegelenud Pikner. Tegevus algas tema sõnul juba aastal 1989. Vaikselt alustati keskkonnateemadega ning kui tuli oma riik, läks asi Pikneri sõnul konkreetsemaks.

“Tulid Euroopa Liidu projektid ja kõikvõimalikud delegatsioonide vahetused,” meenutas ta. Korraldati näiteks B7 noorte spordimänge, toimusid õpilasvahetused ja reisid. Kogemusi vahetati spetsialistide gruppide kaupa.

Tarmo Pikner märkis, et palju aitas kaasa ühine arengu- ja turundusstrateegia. Prooviti arendada turismi ja ühendusi. Laevaühendustest Pikneri sõnul asja ei saanud, kuid lennuühendustega katsetusi ikkagi tehti.

Pikner on oma sõnul veendunud, et sellises vormis ei ole organisatsioonil tõepoolest enam mõtet. “Kontaktid on olemas, vaba liikumine on olemas. Projektipõhiselt saab ka ilma selle organisatsioonita tegutseda,” märkis ta. “Võib-olla pole tõesti mõtet seda väga taga nutta.”