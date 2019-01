Ettevõtteid oodatakse Eksporditeo konkursile

Juba viiendat korda väljaantavale Eksporditeo auhinnale on oodatud kandideerima Saare maakonna ettevõtted, kel on 2018. aastast ette näidata silmapaistvaid eksporditegusid – olgu nendeks märkimisväärsed koostöölepingud, uute välisturgude vallutamine või erakordne kasv ekspordimahtudes.

KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liikme Mariko Rukholmi sõnul on tänavune auhinna väljakuulutamine eriline just seetõttu, et erinevalt varasematest aastatest saavad ettevõtted seekord ise konkursile kandideerida ning parimate väljaselgitamisel on oma roll ka rahvahääletusel.

Eksporditegusid saab esitada 4. veebruarini aadressil kredex.ee/eksporditegu, võitjad kuulutab KredEx Krediidikindlustus välja 13. veebruaril.

Eelmisel aastal sai Eksporditeo auhinna Saaremaa ettevõte Baltic Workboats, kes kasvatas olulisel määral tehase töömahtu, sõlmis koostööpartneritega mitu suurt ekspordilepingut ja jätkas koostööd seniste partneritega.

