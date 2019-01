JUHTKIRI: Rõivamure

“Mida ma küll kõigi nende riietega teen? Kanda neid enam ei taha, ära visata puhtaid ja terveid asju ka ei raatsi.”

Küllap on selline mure tuttav paljudele inimestele, kes on otsustanud oma kappides-kummutites või siis panipaikades suurpuhastust teha ja ülearuseks osutunud kraamist lahti saada.

Mida kasutuseta jäänud rõivaste ja jalanõudega ikkagi teha? Maha müüa? Kes neid osta tahab, kui teise ringi poodides on mõne euro eest pakutavat kaupa küllaga.

Tasuta ära anda? Iga kasutatud rõivaste kauplus aga kohalikku kraami vastu ei võta.

Mandril saavad suuremate linnade elanikud oma ülearuseks osutunud ihukatted ja jalavarjud spetsiaalsetesse konteineritesse jätta. Peagi, juba veebruari algusest, avaneb selline võimalus ka Saaremaal.

Jätkuks inimestel vaid mõistust ja mõistlikkust, et panna konteineritesse seda kraami, mille jaoks need ette nähtud on, mitte kasutada neid tavalise prügikastina.