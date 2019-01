LEONORA KRAUS 75: Töö koolitajana annab energiat

Täna saab 75-aastaseks Valgamaal sündinud ning 34 aastat Saaremaal elanud ja töötanud Leonora Kraus, Saaremaa õppekeskuse juhataja.



Oma elutöö koolitajana teinud Leonora astus esimest korda pärast keskkooli lõpetamist algklassi õpetajana õpilaste ette Sangaste algkoolis.

Neiuna ajakirjanikutööst võlutud ja hiljem zootehniku ametist huvitatud Leonora asus aga vahest endalegi üllatuseks töö kõrvalt eriala omandama Tallinna polütehnilise instituudi õhtuses osakonnas. Kõrgkoolist raadioinseneri diplomi saanud spetsialistile usaldati Eesti Raadio saatekeskuse töö teaduslik korraldamine ja koordineerimine.

Edasine töötee viis tarmuka naise sideministeeriumisse kaadri väljaõppe inseneriks. Peagi terendas võimeka spetsialistina endale nime teinud Leonorale uus väljakutse toonases ETKVL-is (Eesti tarbijate kooperatiivide vabariiklikus liidus). Seal tegeles ta koolitamisega juhtimise ja töö teadusliku korraldamise instituudis. Mõne aja pärast edutati Leonora kaubandusorganisatsiooni juhtiva kaadri ja õppeasutuste osakonna juhatajaks.

Viis aastat oli ta õppejõud tollases Tallinna polütehnikumis. Kogu õppematerjal tuli ise tõlkida vene keelest.

Koolitaja ameti kõrval leidis Leonora mahti oma teadmiste täiendamiseks. Psühholoogiaõpingud Tartu ülikoolis jäid tal seljataha 1977. aastal.

Aastaid Tallinnas vastutavatel ametikohtadel töötanud Leonora kolis Saaremaale 1985. aastal. Kutsujaks oli staažikas kaubandustöötaja, kohaliku tarbijate kooperatiivi, tööstuskombinaati Varma ja firmat Saare Õlu juhtinud Valdek Kraus. Järgmisel aastal Valdek ja Leonora abiellusid.

Kuressaares asutas Leonora Kraus esimese koolitusega tegeleva eraettevõtte Select. Sellele järgnes arenduskeskus Arco. 1992. aastast siiani on Leonora juhtimisel tegutsenud Saaremaa õppekeskus. Pika staažiga koolitaja tööd on palju kordi tunnustatud.

Leonora on kuulunud ka Kuressaare linnavolikogusse. “Olin ka volikogu aseesimees. See oli aeg, kus volikogu liikmed tegutsesid üksmeelselt ühise eesmärgi nimel,” meenutas juubilar 90-ndate aastate algust.

Rahvusvahelistes koostööprojektides on Saaremaa õppekeskus samuti aktiivselt osalenud. Koostööpartnerid on olnud koolitusasutused Itaaliast, Hispaaniast, Saksamaalt ja Inglismaalt.

“Koolitaja roll on andnud mulle palju energiat. Ma saan inimestega suhelda, neile teadmisi jagada. Näen, et inimesed vaimustuvad paljudest asjadest. See on selline imeline töö. Olen püüdnud ka oma teadmisi pidevalt täiendada, osalenud koolitustel ja kursustel,” toonitas Leonora Kraus.

Samas ei saanud ta ütlemata jätta sedagi, et ilusad ajad koolitamises on möödas. “Aastaid tagasi tahtsid inimesed õppida. Nüüd, kus ma viin koolitusi läbi kogu Eestimaal, näen, et inimeste huvi on raugenud.”

Õnneks Leonora huvi teisi õpetada pole raugenud. Tegusale juubilarile edasiseks samasugust erku meelt ja teotahet! Õnnesoovidega ühinevad Saarte Hääl ja Kadi raadio.