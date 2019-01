Mati Vendel avas lossis relvanäituse

Kuressaare linnuse keldrikorruse näitusesaalis avati eile näitus “Meeste mänguasjad 2 – relvi Mati Vendeli erakogust II”.

Kui näitus “Meeste mänguasjad 1” tutvustas esivanemate puutööriistu, siis sarja teine näitus toob saali täis raudseid relvi. Teejuhiks näitusel on kogu omanik, kunagine Saaremaa Kaitseliidu taastaja ja esimene malevapealik Mati Vendel.

Eksponeeritud on pea 90 relva Esimese ja Teise maailmasõja aegadest ning ka mõned isiklikud relvad. “Tegu on jalaväelaste kergerelvadega,” selgitas Mati Vendel, kes peab kõige hinnalisemaks Saksa ründevintpüssi MKG42H, mis on katsemudel ja mida on vähe tehtud. Nagu ikka, jõudis ka see relv temani Eestist.

Näituse organisaator, Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Taniel Vares ütles, et viimasest relvanäitusest on möödas 20 aastat ja see on liiga pikk aeg, sest vahepeal on mitmeid põlvkondi huvilisi peale kasvanud.

“Sel aastal möödub ka sada aastat Saaremaa mässust ja näituse teema tuligi sellega seonduvalt,” rääkis Vares, lisades, et mässuliste relvi näitusel siiski ei ole.