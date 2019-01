Riidekonteinerid jõuavad saarele veebruari algul

Saaremaa vallavalitsus paigaldab koostöös OÜ-ga Humana Sorteerimiskeskus Kuressaarde ja Kudjape jäätmejaama spetsiaalsed riidekonteinerid kasutatud rõivaste, mänguasjade ja jalanõude kogumiseks.



“Rõivaste uuele ringile suunamine vähendab ühelt poolt prügi teket, teisalt nõudlust uute rõivaste tootmise järele, mis on samuti väga ressursimahukas tegevus,” ütles vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel. Tema sõnul on riidekonteinerid Eestis juba mitmes suuremas linnas ja Harjumaal.

“Kuna ka kuressaarlased on aastaid riidekonteinereid soovinud, võtsime suvel Humanaga ühendust ja tegime ettepaneku laiendada kasutatud riiete kogumist Saaremaale,” lausus Koppel.

Eestis kehtiva korra järgi tuleb rõiva- ja tekstiilijäätmed koguda muudest jäätmetest eraldi. “Paraku pole sellel suurt mõtet, kui liigiti kogutud jäätmete üleandmise eest tuleb tasuda sama palju kui segajäätmete eest,” tõdes Koppel. “Valla ülesanne ongi liigiti kogumiseks mugavaid võimalusi luua.”

Katrin Koppeli sõnul näitas Humana mullune “Kapid korda” kampaania, mille käigus koguti Kuressaares nädalaga 10 tonni vanu riideid, et inimesed soovivad oma kasutatud riideid uuele ringile saata. “Seega tühjaks riidekonteinerid küll ei tohiks jääda,” märkis Koppel.

“See on väga tore, et ka meie linn lõpuks riidekonteinerid saab,” leidis Humana Kuressaare kaupluse juhataja Merike Ers. “Meie kauplusest käiakse väga tihti küsimas, kas me kasutatud rõivaid vastu võtame ja millal neid tuua saaks. Kui konteinerid Saaremaale jõuavad, saab saarlaste see mure lahendatud.”

Viis riidekonteinerit, mis vallavalitsus sügisel OÜ-lt Põlva Tehnika Metallitööd tellis, jõuavad Saaremaale veebruari alguses. Konteinerid paigaldatakse Kuressaare linna Rimi kaupluse juurde Kihelkonna mnt 3; Torni tn 9, Uus tn 27 ja Kitzbergi 2a asuvatesse parklatesse ning Kudjape jäätmejaama.

Vallavalitsuse ja OÜ Humana Sorteerimiskeskus sõlmitud koostöölepingu järgi on Humana kohus lasta konteinereid tühjendada piisavalt sageli, et vältida nende ületäitumist. Humana kanda on konteinerite tühjendamise ning neisse pandud esemete ja jäätmete käitlemise kulud. Ettevõttel tuleb koostöös omavalitsusega hoolitseda ka selle eest, et konteinerid oleksid tehniliselt korras ja korrektse välimusega. “Konteineritel on kirjas ka telefoninumber, kuhu inimesed ise helistada võivad, kui konteiner täis on, et seda tühjendama tuldaks – et rõivad ilmastiku räsida ei jääks,” rääkis Ers.

Konteineritesse tohib panna puhtaid tekstiilesemeid: rõivaid, kardinaid, voodipesu jmt; kasutuskõlblikke jalatseid, kotte, vöösid ja mänguasju.

“Need tuleks konteinerisse panna kinnistes kottides, et need konteineri tühjendamise ajal ei määrduks,” lausus Koppel.

Konteineritesse ei tohi aga panna õli ja muude kemikaalidega määrdunud riideid, katkiseid jalatseid ja mänguasju, elektroonikat ega raamatuid. “Määrdunud riideesemeid pole võimalik uuele ringile suunata ega ka ümber töödelda,” põhjendas Koppel. “Elektroonikaromude ja vanapaberi kogumisega Humana aga ei tegele.”

Humana juhataja Merike Ersi sõnul Saaremaalt kogutud rõivaid ja jalanõusid siinsamas Kuressaare Humanas müüki ei panda. Kogu konteinerisse toodud kraam jõuab Humana sorteerimiskeskusesse Tallinnas, kus need kvaliteedi järgi sorteeritakse. Kandmiskõlblikud rõivad jõuavad kas Humana kauplustesse Eestis ja Lätis või annetusena partnerorganisatsioonidele Aafrikas Mosambiigis, Angolas, Malawis ja Sambias. Kandmiskõlbmatud esemed saadetakse ümbertöötlemisse.