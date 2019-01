Riik enam uute bussiliinide avamiseks raha ei anna

Kui möödunud aastal avati Saaremaal mitu uut bussiliini ning ühistranspordi rahastus riiklikul tasandil suurenes uute liinide avamiseks, siis sel aastal eraldi raha liinivõrgu laiendamiseks sarnases mahus ette ei nähta.



Saaremaa valla transpordinõuniku Karl Tiitsoni sõnul tähendab see, et suurema tõenäosusega tuleb uute liinide avamiseks olemasolevaid ümber korraldada.

Möödunud aastal sisseviidud liinimuudatustest ja uutest liinidest on Tiitsoni sõnul enamik reisijate poolt omaks võetud. “Leisi suuna liinid on isegi väga hea kasutatavusega, hästi võeti omaks ka tööpäeva lõpu liin Orissaare suunal, kus kohe esimesel päeval oli üle kümne reisija,” rääkis ta.

Üldse ei ole transpordinõunik rahul Pihtla suunal Tõlluste ning Suure-Rootsi hommikustel ja õhtustel liinidel toimuvaga. Liinid avati 1. septembril kohalike elanike soovil, ehkki võis eeldada, et sõitjaid on sealkandis tagasihoidlikult. Elu ongi nüüd näidanud, et enamik reise kulgeb tühjalt või on bussis üks-kaks sõitjat. Võib öelda, et kui on vajadus liinivõrku ümber kujundada, on nende liinide sulgemine kõige tõenäolisem.

Selleks aastaks eraldab riik vallale maanteetranspordi käigus hoidmiseks 2 345 000 eurot, mida on 478 000 eurot ehk 26% rohkem võrreldes 2018. aasta eraldusega. Toetuse kasv tuleneb ühistranspordi hinnaindeksiga määratud liinikilomeetri hindade muutumisest, tasuta transpordi rakendumisest ja läbisõidumahu suurenemisest.

2019. aastal sõidavad Saaremaa bussiliine teenindavad liinibussid maha 1,918 miljonit kilomeetrit, mis on 125 000 km ehk 7% rohkem kui 2018. aasta maht.