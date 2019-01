SUUR MAA, SUURED ASJAD: Libarebased ja kooljad

Laenasin kolumni pealkirja hiina kirjaniku Pu Songlingi lühijuttude raamatult, mille järgi Rainer Sarnet 20 aastat tagasi samanimelise lühimängufilmi väntas. See sõnapaar kummitab mind juba paar nädalat, kui avalikkuses on vahest häälekamalt kui varem hakatud rääkima mitmesugusest mõjutustegevusest meedias. Puudutagu libakontode ja -tegelaste teema sise- või välispoliitikat, julgeolekurisk niikuinii.

Küllap on paljud meist sotsiaalmeediat kasutades märganud mitmesuguste kummaliste sõbrasoovide või jälgijate ilmumist. Mõnikord paistab see välja nii, nagu oleks lausa kuskilt mütoloogiast maha kirjutatud: meestele ilmutavad end valdavalt siredate piltidega naisolevused, naistele omakorda sarmikad mehed.

Libarebaste ja kooljate eest pole ühel hetkel teadagi pääsu ja nii võid leida, et pole enam iseenda peremees. Keegi teine kontrollib, mida sa näed, kuidas sa näed ja kuidas välja paistad. Nii tugevaks on muutunud viimaste aastatega meie virtuaalse identiteedi tähtsus. Kuvand maksab. Sõna otseses mõttes, ja see tähendab, et tuleb olla piisavalt tark, oskamaks enda eest seista.

Mulle ei meeldi laskuda vandenõuteooriatesse, aga tundub, et neist hoiduda on isegi tervemõistuslikul inimesel järjest keerulisem. Kuidas teisiti seletada mitmete mu haritud ja nutikate tuttavate lõksulangemist (tüüpiline sümptom: tuntud inimese sotsiaalmeediakonto hakkab äkki sulle mõnes vestluskeskkonnas käojaani ajama, näiteks postitab mingi kontekstivaba video). Kusjuures lõksud ise pole ammu enam lihtsakoelised võltskirjad mõne lähedase hättasattumisest kaugel välisriigis või ootamatust lotovõidust kuskil Aafrika riigis või libakõned. Ka 2017. aasta kurikuulus Anna Malvara lugu, kus õnneks õppeotstarbel väljamõeldud veetlev “analüütik” hullutas end poliitikute ja ajakirjanike sõbralistidesse ja isegi vahetusse vestlusse, on juba eilne päev.

Põhjuse mõjutustegevusele rohkem tähelepanu pöörata annab mõistagi valimiste lähenemine. See tähendab ju tähelepanukanalite maksimaalset avatust.

Poliitikud ja erakonnad püüavad meid kinni poe- ja koduuksel ning loomulikult meedias. Ent kui uksed on valla ja võtmed väljapoole jäetud, on külla tulemas mitte ainult oodatud külalised, vaid ka halbade kavatsustega kontvõõrad – palgalised trollid, teabepesijad, mõjuagendid. Iseäranis peavad ettevaatlikud olema ajakirjandusväljaanded. Mängus on kõrged panused, ennekõike usaldusväärsus infoallikana, aga ka demokraatia laiemalt. Vaba riik, kui soovite.

Riigikogu väliskomisjoni raportis “Valmisolek tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel” viidatakse muu hulgas Tartu ülikoolis kaitstud lõputööle, kust selgub, et “ükski peatoimetajatest ei leia, et Eesti ajakirjandusmaastikul oleks võltsuudiste vähene äratundmine probleemiks”. Liigne enesekindlus paistab siin pigem märgina võimete ebaadekvaatsest hindamisest. Sümpaatne oli samas lugeda, et riigi valimisteenistus on teinud kandidaatidele küberhügieeni alaseid koolitusi.

Küberhügieeniga on üldiselt nagu hügieeniga üldse. Tegutsegem mõistlikult. Kui inimene enda eest ei hoolitse, saab temast paaria või jääb ta lihtsat haigeks. Kasulike bakterite paaniline tõrjumine nõrgestab aga organismi liialt, tulevad allergiad ja muud hädad. Kontrolligem aga usinasti ja mõõduka skepsisega meie inforuumis liikuvate inimeste ja teabe taustu. Üldine haritus ja intelligentsus, lugemus, samuti talupojatarkus on siinkohal asendamatud abimehed.

Neeme Korv, ajakirjanik