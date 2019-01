Vingugaas ohustas naiste elu

Üleeile õhtul teatas kaks Asuküla naist oma halvast enesetundest. Mõlemad oksendasid, neil olid teadvuse- ja tasakaaluhäired ning pearinglus.

Päästjad tuvastasid eluruumide õhus ohtliku vingugaasisisalduse ja kiirabi diagnoosis naistel vingumürgistuse.

Küttekolletes olid söed ja ilmselt imbus ving tuppa siibri liiga varase sulgemise tõttu. Kannatanud viidi tervisekontrolliks ja turgutamiseks haiglasse. Päästjad avasid kütteseadmete siibrid ja aitasid sulgeda maja uksed.

Päästjad hoiatavad, et siibri liiga varase sulgemise tõttu tuppa imbuv lõhnatu ja nähtamatu, kuid ülimürgine vingugaas on inimelule ja tervisele äärmiselt ohtlik. Pärast kütmist ja siibri sulgemist on soovitatav ruume tuulutada.

Lääne päästekeskuse juht Margus Lindmäe rõhutas, et vingugaasi aitab õhus tuvastada vingugaasiandur, suitsuandur vingugaasile ei reageeri.

“Andureid on kodudesse tasapisi juurde tulnud, aga see protsent on esialgu ikkagi väike,” tõdes ta. “Vingugaasiandurit läheb vaja siis, kui kodus on küttekolded, aga kui katlamaja asub kaugel, siis kortermajades ta kohustuslik ei ole. Praegu peab see olema majapidamistes, kus on gaasipõletusseade, mille suits läheb korstnasse. Ahju ja pliidiga kütmisel ei ole veel kohustuslik, selleks antakse paar aastat üleminekuaega. Aga võiks juba plaani võtta.”

Lindmäe sõnul on vingugaasiandureid juba aastaid müüdud, kuid suuremaks ostmiseks läks alles eelmisel aastal ning nüüd on vingugaasiandurite vajadusest valjemini rääkima hakatud. “Kui aasta lõpus otsisin vingugaasiandurit, tuli mitu äri läbi käia, öeldi, et kõik on ära ostetud,” rääkis ta.