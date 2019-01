Ametikool plaanib veoauto- ja bussijuhtide õpet

Kuressaare ametikool tahab hakata koolitama C- ja CE-kategooria veoautojuhte ning D- ja DE-kategooria bussijuhte.



Ametikooli direktor Neeme Rand ütles, et soovi vastava väljaõppe korraldamiseks on avaldanud nii kohalikud tööandjad kui ka mandrilt meie piirkonda teenindavate ettevõtete esindajad. “Vajadus on olemas ja esimesed sammud selles suunas oleme astunud,” rääkis ta.

Plaan on alustada õppega 1. septembrist. “Kuna meie jaoks on tegu uue õppe alustamisega uues õppekava rühmas, siis vastavalt protseduurireeglitele peab kõigepealt tegema positiivse otsuse kooli nõunikekogu, mis koosneb kohaliku omavalitsuse ametnikest ja piirkonna tööandjate esindajatest,” selgitas Neeme Rand, lisades, et seejärel esitatakse oma taotlus ministeeriumile.

“Kui tulevad heakskiidud, siis võiks septembris midagi juba toimuda. Kui tuleb tagasilööke, siis võib ajagraafikus esineda kõrvalekaldeid ja võimalik, et peab plaani maha matma. Õpetajad ja õppesõiduplats on koolil olemas ning vajaminev tehnika on tänapäeval renditav.”

Kuressaare ametikooli ideed avada koolis veoautojuhtide ja bussijuhtide ametikoolituse eriala toetab ka Saaremaa vallavalitsus.