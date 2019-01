Baltic Workboatsile mainekas tunnustus

Nasval tegutsev Baltic Workboats sai auhinna mainekalt ülemaailmse levikuga ajakirjalt Work Boat World. Tunnustus anti keskkonnasõbraliku toote eest, milleks oli Eesti politseile ehitatud laev Patrol 45 WP Hybrid nimega Raju.



Laev on täiselektriline, vajaminev energia saadakse akudest. Samas on ta ka n-ö hübriid, saades toidet diiselgeneraatoritest, ja lisaks on võimalus sõita peamasinatega, kus laeva toide saadakse elektrigeneraatoritest.

Ettevõtte juhatuse liige Jüri Taal ütles, et see on BWB-le suur tunnustus ja ka hea reklaam, kui rahvusvaheline erialaajakiri on sellise valiku teinud ning selle niimoodi avalikult välja kuulutanud.