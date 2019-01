Hea Hoog saab hoo sisse ka Kuressaares

“Igale inimesele on võimalik leida sobiv töö – selleks võib kuluda lihtsalt veidi rohkem aega,” kirjutab Margit Viidul, sihtasutuse Hea Hoog pikaajalise kaitstud töötamise teenuse vanemtegevusjuhendaja.



2010. aastal asutatud sihtasutus Hea Hoog on AS-i Hoolekandeteenused tütarettevõte, kes seisab ühtsema ühiskonna eest, luues ja vahendades töövõimalusi erivajadusega inimestele.

Hea Hoog pakub pikaajalise kaitstud töötamise teenust ja töötamise teenust. Meil on üle Eesti kümme töökeskust, kus erivajadusega klientidel on võimalus õppida tegema erinevaid töid.

Igal aastal pakub SA Hea Hoog tööd ligi kuuesajale erivajadusega inimesele.

Juba kaks aastat on Saaremaa töökeskus tegutsenud Sõmeral. Töötamise teenusel on ka Kuressaares Ruubi Kodus elavad inimesed. Nendega tegeleb SA Hea Hoog tegevusjuhendaja, kes leiab neile tööd avatud tööturul, suhtleb tööandjatega ja aitab kliendil uuel ametikohal kohaneda.

Palju ilusaid tooteid



Saaremaal teeme klientidega mitmesuguseid vildist tooteid – näiteks vilditud susse ja mütse –, pajalappe ja -kindaid, koome kangastelgedel põrandavaipu, õmbleme kaisuloomi, voldime paberkotte. Väikestel vöökirja kudumise kangastelgedel teeme aga võtmerõngaid ja muid taolisi asju. Sõmeral valmistame ka keraamikatooteid.

Samuti teeme tellimustöid. Praegu on meil käsil tellimustöö naiskodukaitsele: “Anname au” sinilillemärkide ja käepaelte meisterdamine.

Praegu on meil Saaremaal pikaajalise kaitstud töötamise teenusel 15 klienti Sõmera Kodust. Kuna Ruubi Kodus elavatel inimestel on Sõmera vahet raske sõita, siis teevad nad SA-le Hea Hoog praegu tööd töövõtulepinguga või on leidnud rakendust avatud tööturul.

Alates veebruarist oleme sotsiaalministeeriumilt saanud suunamise 28 kohale. Seni oli meil kolm tegevusjuhendajat ja igaühe kohta oli pikaajalise kaitstud töö teenusel viis klienti, keda ta juhendas. Käesolevast aastast on tegevusjuhendajaid aga neli ja igaühel neist seitse klienti. Lisaks juhendatakse Ruubi Kodu elanikke.

Uus töökeskus Kuressaares



Selle aasta veebruarist kavatseme oma keskuse tegevust laiendada ka Kuressaarde. Klientidele avame uksed uues asukohas, Ajamaja kolmandal korrusel, praeguste plaanide järgi veebruarikuu teisel nädalal. Selle asukoha eelis on juurdepääs liftiga, samuti see, et majas on invatualett.

Käsitöid, mida tegema hakkame, on väga erinevaid. Palju oleneb kliendi võimekusest ja tema eelnevatest töökogemustest. Meie töökeskusesse Ajamajas on kavas üles seada ka müügilett, kus müüme käsitööd SA Hea Hoog klientidelt üle Eesti.

Otsime teenusele sobivaid kliente (täpsemat infot saab meiliaadressilt margit.viidul@heahoog.ee või telefonil 58 544 703). Oodatud on erivajadusega kliendid, kelle töövõimekust on hinnatud kuni 20 protsendiga ning kelle võimalus avatud tööturul otse tööd leida on seetõttu peaaegu olematu. Meie töökeskuste kogemused üle Eesti on aga näidanud, et avatud tööturule jõuab erivajadustega inimesi töökeskuste kaudu aina rohkem ja rohkem.

Läheneme igale kliendile individuaalselt, selgitame välja tema võimed, oskused ja soovid.

Oma kogemuste põhjal võin väita, et igale kliendile on võimalik leida sobiv töö. Selleks võib kuluda lihtsalt veidi rohkem aega. Seetõttu ongi meil pikaajaline kaitstud töötamise teenus.