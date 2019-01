JUHTKIRI: Saare suurim sihverplaat

Tornikellal kui ajanäitajal on läbi sajandite olnud tähtis roll. Iseäranis siis, kui oma isiklik ajanäitaja oli vähestel.



Praegu on enamikul meist võimalus kellaaja teadasaamiseks heita pilk oma randmele kinnitatud kellale või telefoniekraanile. Miskipärast kipume aga – või vähemalt osa meist – tornikellaga kirikust möödudes ikka sealse kella sihverplaadile pilku heitma. Et arvestada, kas jõuame sinna, kuhu parasjagu teel oleme, õigeks ajaks. Ja vastavalt siis tempot sättida.

Kuressaare südalinnas kõrguva Laurentiuse kiriku tornikell, mille valmistas 1860. aastal Läti meister Julius Voelzke, on Soome kellaajaloo asjatundja Veikko Ahoniemi sõnul Eestis arvatavasti kõige vanem tornikell, mis endiselt töötab.

Paraku selgus Laurentiuse kiriku torni remondi käigus, et kella seisukord on üsna nutune ning Saaremaa suurim sihverplaat viiakse uuringutele. Jääb vaid soovida, et nii saarlased kui ka linna külalised sellele peagi taas pilku heita saaksid.