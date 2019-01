PREEMIASADU: vallavanem puistas volikogus tuhka pähe

Madis Kallas tunnistas eile Saaremaa vallavoli­kogu istungil, et preemiate süsteem tuleb üle vaadata ja maksmine viia ühistele alustele, sest seni olid erinevates valdades premeerimise võimalused erinevad.



Enam kui 800 000 euro preemiateks maksmise tõi eelmisel nädalal avalikkuse ette vallavolinik Andres Tinno. “Huvitav, kas see, et valla asutused oma suva järgi valla rahaga laamendasid ja vallavalitsus õigel ajal finantse kontrolli alla ei võtnud, on kellegi viga ka?” küsis Tinno sotsiaalmeedias.

18. jaanuaril esitas ta preemiate teemal vallavalitsusele arupärimise, millele vastas vallavanem Madis Kallas eilsel volikogu istungil.

Kallas rääkis, et 2018. aasta detsembris ja 2019. jaanuaris maksis Saaremaa vald vallaeelarvest preemiaid koos maksukuludega 812 300 eurot. Kokku 16 300 eurot preemiat sai 122 vallavalitsuse töötajat, 8657 eurot 65 teenuskeskuste töötajat, 29 600 eurot 88 all­asutuse juhti ja 757 700 eurot 1210 allasutuse töötajat.

“Preemia määramine oli allasutuse juhi enda otsus, valla rahandusosakond vaatas, et summad jääks volikogus kehtestatud eelarve piiresse,” selgitas vallavanem Madis Kallas.

“Sel aastal oli see jagamine tõesti suurte kääridega,” tunnistas vallavanem. “Ma ei ole arvamusel, et kui aasta eelarves jääb raha üle, siis tuleb see ära kasutada, kuigi selline õigus on. Räägime allasutuste juhtidega, mismoodi see asi võiks käia. Tööülesannete täitmise eest premeerimist tuleks põhjendada.”

Andres Tinno kirjutas Facebookis, et organisatsioonide ühendamise protsessis on just finantsosakond see, kes peab välja raalima, palju on eelarvetes õhku, kokkuhoiu kohti, ebaotstarbekaid kulusid jne. “Saaremaa vald sellele olulisele teemale tähelepanu ei pööranud ja seega võib esimese ühinemisaasta kokkuvõtteks panna vallavalitsuse tegevusele hindeks mitterahuldava,” märkis Tinno. “Ühtset Saaremaa valda veel ei ole, kuid kindlasti on vallas ühtsemaid!”