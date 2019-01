Maailmas on mõned maad, mis juba kuskil lapsepõlves oma nime imelise kõla või miski muu salapärasega mul meeles mõlkunud. Ja juba tookord, aastakümneid tagasi soovisin ehk õigemini lootsin, et kunagi saan mõnda neist ka külastada.

Need imelise kõlaga minu jaoks veidi salapärased maad olid Madagaskar – ei teagi, miks just see maa –, siis Kuuba – sest arvasin selle olevat liiga kaugel –, ...