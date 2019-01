Saarelises tootmises pettunud Trigon otsib Kärla piimafarmile ostjat

Omanikud ei välista Kärla PÜ müüki, sest Mandri-Eestiga võrreldes kõrgemad tootmiskulud ja madalam piimahind muudab ettevõtte soovitust vähemtulusaks.

“Alati on kõik asjad müügis ja kui keegi soovib osta Kärla PÜ-d, siis oleme kohe nõus seda pakkumist vaatama,” ütles Kärla PÜ juhatuse liige Margus Muld, kelle sõnul on müügijutt mõeldud tõsiselt.

Kuigi lõppenud aastal kasvas Eesti tipptootjate hulka kuuluva Kärla PÜ keskmine piimatoodang lehma kohta 12 205 kiloni (+ 550 kg), varjutavad Kärla piimatootja arengut Saaremaa kõrgemad tootmiskulud ja siinse piimatööstuse väidetavalt madalam kokkuostuhind. Lisaks Kärlale ka Kaiu ja Väätsa piimafarmi juhtiv Margus Muld teab peenusteni, kuidas erineb piimatootmise kasumlikkus mandril ja Saaremaal. Eelkõige teeb vahe sisse transpordikulu, mis muudab kallimaks nii saarele toodud söödad ja väetised kui ka saarelt mandrile müüdud vilja.

Probleeme lisab Margus Mulla sõnul tõsiasi, et 2018. aasta lõpukuudel langes Saaremaa Piimatööstuse piima kokkuostuhind konkurentsitult Eesti madalaimaks, jäädes Eesti keskmisest oluliselt allapoole. Kui mandril saavad tootjad praegu piimakilo eest 32–32,5 senti, siis Saaremaa tööstus maksab jaanuaris 30,5 senti. Lisaks teeb piimatootjaid murelikuks asjaolu, et piimatööstus on hakanud toodangu eest maksmisega viivitama. “Ilma pole veel jäänud, aga kuu aega tuleb oodata, et raha kätte saaks,” tõdes Muld.

Saaremaa põllumeeste liidu juht, Saaremaa Piimatööstuse nõukogu esimees, maakonna suurim piimatootja Tõnu Post ütles, et Kärla PÜ juhid on ettevõtte müügist rääkinud juba mõnda aega ja sobiva hinna korral nad selle ilmselt ka maha müüvad. Posti sõnul pole tal endal võimalik tootmisest nii palju raha välja võtta, et ise Kärla piimatootja omandada. Samas on mandrimeeste müügiplaan igati arusaadav – kui sul on mandril ikkagi paremad tootmistingimused, siis on ju mõistlik oma tootmist seal laiendada ja kasutada selleks ka Saaremaa üksuse müügist saadud raha. Saaremaal on maad kehvemad ja siin on tootmine objektiivsetel põhjustel hoopis kallim. Eriti nüüd, kus ebasoodsate alade toetust enam ei maksta. “Ükskõik mida ma ostan või vaatan mingeid hinnapakkumisi, siis on seal alati juures tärnike, v.a saared,” rääkis Post.

Tuule Grupi põllumajandusettevõtete suuromaniku Vjatšeslav Leedo sõnul on ta Kärla PÜ ostmise vastu huvi ilmutanud juba aastaid. “See sobib meie tootmisega väga hästi, kuid nagu kinnitavad ka Trigoni juhid, on mandril palju odavam ja efektiivsem toota,” rääkis Leedo, kelle sõnul oleks seda asjaolu silmas pidades loogilisem laieneda hoopiski mandrile. “Ainult patriotismist kaugele ei jõua. Seda tõestab ka Eesti edukaima piimatootja pettumine Saaremaas,” ütles Leedo, viidates Kärla PÜ mahamüümisplaanidele. Leedo sõnul oli ebasoodsate alade toetuse äravõtmine vähemalt hiidlaste ja saarlaste suhtes ülekohtune.

Küsimus ja vastus

Saaremaa piimatootjatele laekub tasu toodangu eest viimasel ajal kuni kuu aja pikkuse viivitusega. Samuti saavad Saaremaa tootjad toorpiima eest vähem raha, kui maksavad mandri piimatööstused. Mis põhjusel piimaraha väljamaksmine viibib ja kas probleemid võivad kesta veel kaua?

Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine:

Hetkel ei oska küll öelda, et midagi erakorralist on juhtunud. See on iga-aastane teema, kus jõulude eelsel ja järgsel ajal on turud rahulikumad ja kauplemist toimub vähe. Kuivõrd me oma põhilise toote, juustu ekspordime, siis on ka meie äri otseselt seotud selle tootesegmendi turuolukorraga. Nii oleme ka täna seisus, kus laovaru on märgatavalt suurenenud ja siin on ka suured käibevahendid kinni.

Piimaraha väljamaksmise viivituse pikkus tavapärases olukorras ei ole kindlasti kuu, pigem on see maksimaalselt paar nädalat ja seda ka mitte kõigil tootjatel. Paraku on põllumajandusäris nii, et sisendid ja väljundhinnad ei tööta ühes suunas ja alates eelmise aasta teisest poolest on selline olukord ka meile mõju avaldanud. Loodetavasti normaliseerub olukord juba lähiajal.