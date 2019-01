Vähiühingul algas tegus aasta

MTÜ Saaremaa Vähiühing aitab Saare maakonnas läbi viia üleriigilist kampaaniat “Terve Eestiga vähi vastu”.



Saarlaste loosung kõlab kampaania raames “Terve Saaremaaga vähi vastu”. Ühingu eestkõneleja nii selle kampaania raames kui ka kogu aasta jooksul toimuvates ettevõtmistes on onkoloogitaustaga naistearst, Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro.

“Tiiul on väga lai kogemus ja kuna ta on olnud ise ka vähipatsient, peab ta vähiteemat oma südameasjaks,” ütles Saaremaa vähiühingu juhatuse liige Siiri Rannama. “Tema on inimene, kes saab jõulisemalt edastada meie sõnumit ja Saaremaa vähipatsientide olukorrale tähelepanu juhtida.”

“Terve Eestiga vähi vastu” sõnumid Saaremaal on: “Vähk on ravitav krooniline haigus”, “Usaldus ja koostöö arsti ja patsiendi lähedase vahel on ülioluline” ning “Varane avastamine ja ennetus tagab tervise”.

“Kui insuldi või infarkti saanud inimene võib surra paari tunniga, siis vähiga elatakse aastaid, kümme ja rohkemgi aastaid,” tõdes Rannama. “Väga sageli räägitakse sellest, kui palju inimesi vähki sureb, aga mitte sellest, kui palju inimesi terveneb. Neid, kes tervenevad, on aga üha rohkem.”

“Mina olen ja jään”



Kampaania “Terve Saaremaaga vähi vastu” avaüritus leiab aset juba 4. veebruaril, rahvusvahelisel vähi vastu võitlemise päeval. Sel õhtupoolikul kell 17 süütab vähiühing Kuressaare keskväljakul küünlad kõikidele ja kõikidega, keda vähk on kuidagi puudutanud.

Selle ettevõtmise sõnum on: “Ma olen ja jään.”

“Igaühe võimuses on midagi teha, et vähendada vähi mõju endale, inimestele, kellest hoolime, ja kogu maailmale,” leidis Rannama.

Kel on soov ja võimalus Saaremaa vähiühingut küünalde ostmisel toetada, saavad teha ülekande ühingu arvelduskontole nr EE652200221052227173 selgitusega “Ma olen ja jään”.

Naistepäeval, 8. märtsil leiab Kuressaare kuursaalis aga aset festivali Naised Omas Mullis ehk NOM festivali heategevuslik õhtusöök “Oled ilus!”, mille kogu piletitulu annetatakse MTÜ Saaremaa Vähiühing toetuseks.

“Et saaksime ka edaspidi abivajajatele tasuta parukaid, rinnaproteese ja proteesirinnahoidjaid jagada,” selgitas Rannama.

Kuna huvi vähiühingu mullusügiseste tervisekonverentside vastu oli suur, loodab ühing ka sel sügisel saarlastele tervisetarkust jagada. Tänavu on koostöös Saaremaa vallavalitsuse ja Kuressaare haiglaga ning Saaremaa diabeediseltsiga kavas kaks konverentsi, mille teemad on valitud mulluste konverentside tagasiside põhjal.

Jagab tervisetarkust



Üks neist konverentsidest käsitleb diabeeti: kuidas seda haigust ära tunda, ennast või oma lähedast aidata. Teise konverentsi teema on eakate tervis. Lisaks eakatele endile on konverentsile oodatud nende pereliikmed. “Mida teha ja kust abi otsida siis, kui eakas inimene haigestub või ei tule enam kodus toime, milliseid hooldusteenuseid talle pakkuda saaks, kuidas taotleda hooldekodukohta,” tõi Rannama näite teemadest, millest konverentsil juttu võiks tulla.

Novembris on ühingul koostöös Leinatamme fondiga kavas korraldada meeste tervise päev lühikeste ja sisutihedate ettekannetega. “See ettevõtmine on mõeldud eeskätt nendele meestele, kes täna on täisjõus ja tööealised,” märkis Rannama.

Siiri Rannama sõnul on vabatahtlikkuse alusel tegutseva vähiühingu jaoks siiski kõige olulisem järjepidevalt tegeleda saarlastest vähipatsientide ja nende lähedaste olukorra parandamisega.