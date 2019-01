Saaremaa ettevõtjad otsivad aktiivselt võimalusi taasluua Riia ja Kuressaare vaheline lennuühendus.



Läinud nädalal kohtus ettevõtja Tullio Liblik Riia lennuvälja juhtkonnaga. “Arutasime, kas oleks mõistlik teha päris eraldi liin, nagu ta kunagi lendas,” ütles Liblik. Teine variant on luua ühendus Riia–Kuressaare–Helsingi. Liblik viitas, et Saaremaalt käib Soomes tööl päris palju inimesi, kes võiksid sellise võimaluse vastu huvi tunda.

Läbirääkimisi on juba peetud ka lennufirmaga Air Baltic, mis praegu lendab Riia–Helsingi suunal kolmel päeval nädalas. “Aga on mitmeid väiksemaid lennukompaniisid, kes on asjast huvitatud,” märkis Liblik.

Ta lisas, et nii Riia kui ka Kuressaare lennuväli on rõõmsasti nõus lende teenindama, küsimus on praegu finantsskeemis ja selles, missugune kompanii lendama hakkab. Libliku sõnul käib jutt lennuühenduse käivitamisest juba eeloleval kevadel.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et Kuressaare ja Riia vahelise lennuühenduse puhul on praegu tegemist ennekõike ettevõtjate initsiatiiviga ja arengutega on hoitud kursis ka Saaremaa vallavalitsust, kes on igati olnud valmis üritust toetama.

Vallavanem tõdes, et turistide hulk ja tegelikult kogu Saaremaa elu on seotud erinevate transpordiühendustega. Vallavalitsus on praegu siiski keskendunud ennekõike Kuressaare ja Tallinna vahelise lennuliini hankega seotud küsimustele ja lennufirmadega suhtlemisele.

“Lisaks oleme nii meie kui ka paljud Saaremaa ettevõtjad otsinud kontakte Saaremaa ja teiste piirkondade vahel, sealhulgas Riiaga. Näiteks olen sel teemal kohtunud Jurmala linnajuhiga. Täna on veel vara öelda, kas tšarterreisid või liinireisid saavad ühel hetkel teoks, kuid selle nimel tasub kindlasti töötada,” lausus Kallas.

Viimati toimis lennuühendus Kuressaare ja Riia vahel 2007. aasta suvel. Air Balticu mais avatud liinil lendas Fokker 50 tüüpi lennuk kolm korda nädalas, ühe otsa pileti hinnad Kuressaarest Riiga algasid 488 kroonist (32 eurost), Riiast Kuressaarde 650 kroonist (42 eurost). Liini peeti perspektiivikaks spaa- ja terviseturismi edendamisel, paraku kujunes selle täitumuseks vaid 20 protsenti, mistõttu lennufirma järgmisel aastal liini enam ei avanud.

SA Saaremaa Turism juhatuse liige Margus Mölder nentis, et toona jäi liini turundamiseks liiga vähe aega. „Lennunduse mõistes käis asi väga kiiresti. Märtsis oli Berliini turismimess, kus firmajuht õnnestus ära rääkida, mais algasid juba lennud,“ meenutas ta.

Mölder märkis, et sel nädalal algab Riias turismimess, kus lennuliini teemat on kavas edasi arendada. Ta lisas, et lätlastest turistide arv on Saaremaal vaikselt, kuid ühtlaselt olnud kogu aeg kasvutrendis, mistõttu lennuliinil peaks potentsiaali olema.