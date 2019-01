JUHTKIRI: Lennusõit kui ajavõit

On väidetud, et just Saaremaa on Ultima Thule – müütiline maailma äärel asuv saar. Olgu sellega, kuidas on, tänapäeval ei pea meretagune asukoht aga sugugi tähendama äralõigatust. Mida rohkem ühendusi muu maailmaga, seda parem.



Saaremaa jaoks pole lennuühendused teiste riikidega võõras teema – on ju õhulaevad aastate eest sõitnud küll Läti, Soome ja Rootsigi vahet. Nende aegadega võrreldes on olevik üsna nukrat tooni – lennuk sõidab vaid Kuressaare ja Tallinna vahet. Kuigi meie lennujaam oleks tehniliselt võimeline ja valmis palju enamaks. Loomulikult on uute ühenduste loomine kinni rahas. Raha kipub aga pigem nappima. Samas – lennusõit on ajavõit. Aeg aga, nagu me kõik teame, on raha.

