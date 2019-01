Metsastumine toob kaasa maamaksu tõusu

Maatüki piirile istutatud kuusehekk või hoo sisse saanud kadastik toob sel aastal maaomanikele kaasa mõningase maamaksu tõusu ja vallale umbes 58 000 eurot rohkem maksutulu.



Seni kasutati maamaksu arvutamisel maamõõtjate katastrile esitatud andmeid, sellest aastast käib maade arvestus aga aerofotode alusel. Seega võetakse pisemgi metsatukk krundi serval automaatselt arvesse metsamaana, millel kõrgem maksustamishind.

Vallavalitsuse maakorraldusspetsialist Pille Pukk selgitas, et maksumäärad 2019. aastal ei muutu, muutuvad ainult arvutamise alusandmed. Näiteks 1 hektar senisest rohkem metsamaad lisab maamaksule ligikaudu 5 eurot. “Prognoosi kohaselt tõuseb vallale laekuv maamaks 58 000 euro võrra,” lisas ta.

Esimese ümberarvutamise tulemusena kasvas Saaremaal metsamaade pindala 14 364 hektari võrra, mille arvelt vähenes põhiliselt “muu maa” pindala 10 510 hektarit. 5819 hektari võrra vähenes looduslik rohumaa, haritava maa pindala suurenes aga 1179 hektari võrra. Saaremaa pindala on kokku 267 300 hektarit. Muhu suurus on 19 800 hektarit ja uue arvestuse järgi on seal metsamaad 1348 hektari võrra senisest rohkem.

Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja Andres Juss selgitas, et maamaksu arvutamisel konkreetsel maatükil mängivad olulist rolli ka maamaksumäär, maksuvabastused ja soodustused.

Maaomanik saab oma katastriüksuste andmetega tutvuda maa-ameti geoportaalis aadressil www.maaamet.ee/kolvikute-pindala. Pille Pukk palub uute andmega mitte nõustumise korral pöörduda aadressil kataster@maaamet.ee või helistada maa-ameti infotelefonil 675 0810.