Mihkel Räimel võimalus sõita Itaalia velotuuril

Jalgrattur Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academy sai vabapääsme tänavusele Itaalia velotuurile, mis tähendab, et saarlasel on võimalus startida ühel maailma tippvõidusõidul.



“Arvan, et võimalus tuurile saada on hea,” rääkis Räim. “Eelmisel aastal jäi mul võimalus kasutamata, kuna olin vigastatud ja “tänu” sellele võeti mind üsna vara nimekirjast maha. Hetkel on kõik reaalne ja usun, et olen end tiimis tõestanud. Aga sellest üksi ei piisa ja tuleb teha hea hooaja algus, eks selle põhjal vaadatakse.”

12.–17. veebruarini vältaval Kolumbia velotuuril hooaja avastardid tegev Mihkel Räim lisas, et kui ta ei pääse Itaaliasse, siis pole midagi teha ja pead ta norgu ei lase, sest ju siis ei pidanud nii minema. Kindlasti ei kipu ta ise tuurile, kui tunneb, et pole piisavalt konkurentsivõimeline, mida peavad esimesed sõidud näitama.

“Kui praegu sõita ei saa, siis küll kunagi see aeg ka tuleb, aga ise usun, et olen selleks katsumuseks valmis,” märkis rattur. “Kui minna, siis ikka suurte eesmärkidega, eesmärgid peavad olema kõrged. Sooviksin ühel etapil poodiumile jõuda, kuigi eks see võib-olla veidi ulmeline ole, aga madalamate panustega ei tasu mängida. Üks eesmärk oleks kindlasti tuur lõpuni sõita, see arendaks päris palju ja tuleks tulevikus kõvasti kasuks.”

Mihkel Räime hinnangul on meeskonnasisene konkurents päris kõva, ikkagi 30 meest pretendeerivad kaheksale kohale. Ta usub, et meeskonna pealikud oskavad teha õigeid valikuid. “Ilmselgelt ei saa kõik nende otsustega rahul olla,” tõdes ta.