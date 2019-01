Muhu muuseum hakkab suvesimmaneid pidama

Muhu muuseum korraldab südasuve nädalalõppudel simmaneid, et muuta muuseumikülastused mitmekesisemaks.



Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär ütles, et kokku peetakse juuli ja augusti nädalalõppudel kuus simmanit ning üks suurem simman 2. augustil pärandipäeva lõpetuseks. Tunnikese vältavad simmanid toimuvad laupäeva südapäeval kell 12 või 13. “Laupäev sai valitud, sest elu näitab, et laupäeviti on meil rohkem turismigruppe,” lausus Mereäär.

Läbirääkimised esinejatega alles käivad ja sõltuvalt sellest, milliseks kujuneb ürituste eelarve, tuleb võib-olla esitada ka rahataotlus, rääkis juhataja Mereäär. Eraldi piletit simmani vaatamise eest muuseum külastajatelt ei nõua, iseasi kui mõni väga kallis kollektiiv ei taha just raha teenida.

Viimati korraldas Muhu muuseum suvekuudel regulaarselt üritusi kümmekond aastat tagasi, kui muuseumi juhtis Kadri Tüür.

“Me püüdsime muuseumielu elavdamiseks teha igal laupäeval mingisuguse ürituse, kuhu oleks huvitav tulla nii kohalikel kui ka turistidel,” meenutas Tüür.

Paraku on inimestel suvel väga palju valikuid ja igaks nädalaks Koguvale publikut ei jagunud. Lõpptulemusena ületasid kulud tulusid, vaatamata Kultuurkapitali toetusele. “Minu isiklik kogemus ja sügav veendumus ütleb, et muuseum ei ole rahvamaja, vaid need on kaks eri asja,” lausus Kadri Tüür. “Muuseumil on oma spetsiifilised ülesanded ja kontsertide korraldamine nende hulka tegelikult ei kuulu.”