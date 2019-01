Ott Tänak alustas rallihooaega kolmanda kohaga

Autoralli maailmameistrivõistluste avaetapil Monte Carlos said Toyota Yaris WRC-ga kihutanud Ott Tänak ja Martin Järveoja pärast reedest ebaõnne kolmanda koha, võidu võtsid Sébastien Ogier ja Julien Ingrassia.



“Mul on väga hea meel selle poodiumi üle,” tunnistas Ott Tänak. “Pärast reedet ei olnud mul nii suuri lootusi. Ma olen üllatunud, et me saime kaotatud aja tagasi sõita suhteliselt kuivades tingimustes. Meil oli pühapäeva hommikul hea minek ja siis pidime oma positsiooni lõpuni hoidma.”

Rehvipurunemine sai saatuslikuks



Tänaku sõnul andis ta endast koos meeskonnaga parima, kuigi reedel pööras kõik tema vastu. “Aga me tegime head tööd laupäeval ja pühapäeval ning me kõik peaksime enda üle uhked olema,” märkis ta.

Ralli algus oli saarlasele paljutõotav ja neljapäeval sõidetud kahe katse järel asus Ott Tänak Sébastien Ogier´ ees 9 sekundiga liidriks. “See oli täna õhtul raske algus, täpselt nagu me ootasime,” rääkis Tänak. “Rajal olid mõned äärmiselt keerulised ja muutlikud tingimused, aga mul oli autos väga hea tunne, sest tegime õige rehvivaliku. Meie tehtud muudatused andsid mulle autos piisavalt hea enesekindluse.”

Ott Tänak lisas, et reedel on ees pikk päev ja ta ootab rohkem tavalisi Monte väljakutseid. “Saime hea stardi, kuid teame, et palju on veel minna. Midagi ei lähe lihtsamaks, suur töö on vaja veel ära teha ja see nõuab keskendumist,” selgitas rallipiloot.

Paraku tõi reedene päev Ott Tänakule mitmeid tagasilööke. Esmalt jätsid korraldajad publiku käitumise tõttu ära kolmanda katse. Kuna rada oli suhteliselt lumine ja jäine, oli Tänakul kaasas neli naastrehvi, kuid nüüd ei saanud saarlane neid endale soodsalt ära kasutada ja langes järgmisel katsel liidrikohalt teiseks.

Seitsmendal katsel pidid Ott Tänak ja Martin Järve­oja oma Toyotal ratast vahetama, millega kaotati kaks minutit ja liidriks tõusnud Ogier´le kogunes kaotust 2.39, mis andis päeva kokkuvõttes seitsmenda positsiooni.

“Päev oli täis väljakutseid,” tõdes Tänak. “Hommikul oli meie strateegia rajatud esimesele katsele ja selle ärajätmine tähendas, et meil ei olnud enam kasutada vajalikku ja õiget rehvi.”

Ott Tänaku sõnul oli pärastlõunane esimene katse keeruline, sest vaheldusid lumi, jää ja kuiv asfalt, siis tuli rehvi purunemine ning viimane katse püüti lihtsalt kindlalt läbida. “Aga meil on veel kaks päeva minna ja nagu teada võib Montes kõike juhtuda. Seega me jätkame võitlust ja anname endast parima,” märkis saarlane.

Õiged valikud tõid edu



Laupäeval võitis Ott Tänak kõik katsed ja tõusis poodiumi konkurentsi, kui jäi kolmandal kohal olnud Sébastien Loebist 17 sekundi kaugusele.

“See oli hea päev, normaalne päev kontoris,” rääkis Tänak. “Täna pärastlõunal tegime teistega võrreldes oma auto rehvidega midagi erinevat, et olla veelgi kiiremad. Kokkuvõttes me palju ei muutnud. Tänud minu rehvimeeskonnale, kes soovitas teha midagi teistsugust, ja see tasus end ära. Autot oli hea juhtida ja see andis mulle kindlust. Lõuna ajal ei tulnud seadistust muuta, sest kõik töötas, nagu peab.”

Ott Tänak lisas, et oli eespool olevatest konkurentidest pea minutiga kiirem ja sama jätkab ta pühapäeval. Viimasel päeval õnnestuski tal end kolmandaks sõita.