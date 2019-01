Piimatööstus asus üle aastate taas kohupiima tootma

Läinud aastal soetatud ja nüüd täisvõimsusel tööle saadud uus tootmisliin võimaldab tööstusel mõne aja pärast ka sulatatud juustudega turule tulla.



Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine tõdes, et mullu sai tööstus ühele poole suurema investeeringuga, millega tehti algust juba 2015. aastal, kui tootmise laiendamiseks vajaliku toetuse saamiseks kirjutati PRIA-sse projekt. Investeeringu maht oli kokku 2,5 miljonit eurot.

“See hõlmas uue piima vastuvõtmishoone ja pesukeskuse ehitust, lisaks soetasime kohupiima- ja sulatatud juustu tootmise liini,” kõneles Kivine. Kõik see kokku andis tööstusele võimaluse laiendada oma tooteportfelli kõrgema lisandväärtusega toodetega.

Uus kaubamärk



“Kui varasemast oleme olnud või- ja juustutootja, siis selleks me kindlasti ka jääme ning plaanime nendeski segmentides teha uusi tooteid, aga praegune uus tootegrupp toob juurde just nn lisandväärtustooted,” selgitas tööstuse juhatuse esimees.

Sellest nädalast peaksid esimesed uuelt liinilt tulnud tooted, kohupiimakreemid, olema juba ka kauplustes. Nende tarvis töötati välja uus kaubamärk Thule.

“Esialgu on kolm maitset, valisime sellised, mis oleksid kõigile tuttavad ja järeleproovitud – musta sõstra, jõhvika- ja pohla-kamamaitselised,” rääkis Kivine. “Tegime mitmeid degusteerimisi ja leidsime lõpuks maitsed, mis peaksid olema tuttavad.”

Tööstuse juhi sõnul katsetavad nad ka teisi maitseid, sest plaan on sortimenti laiendada ja välja tulla ka mõningate ökosarja toodetega. “Varume ju ka mahepiima ja teeme ökotooteid, praegu on meil ses sarjas juust ja piim, kuid plaanis on tulla kohupiimatootega välja ka ökosarjas,” kinnitas Ülo Kivine, kelle sõnul otsivad nad selleks parasjagu sobivat moosi, mis oleks täpselt samamoodi mahe.

Piimatööstuse kohupiimakreemid erinevad tööstuse juhi sõnul teistest omataolistest selle poolest, et sinna on suures mahus sisse jäänud kasulikud vadakuvalgud. “Need on inimorganismile hästi vajalikud. Tänu oma lihtsale imendumisvõimele on vadakuvalk vaieldamatult kõige populaarsem toidulisand spordis, mis tugevdab immuunsüsteemi ja vähendab söögiisu,” tähendas ta.

Toode ise on tehtud natuke teistsuguse tehnoloogiaga, kui tavaliselt Eestis kreeme valmistatakse. Tegemist on n-ö filtratsioonmeetodiga, kus piimakalgend surutakse läbi filtrite. Tulemuseks on mõnusalt õhuline kreem.

Kevadeks ka sulajuust



Töö on käimas ka sulatatud juustu osas. Sellega läheb pisut veel aega, kuid kevadeks on sulajuustud kaubandusvõrgus kättesaadavad. “Tegelikult oleme konkreetse toote juba valmis saanud ja hetkel käib pakendite ettevalmistus,” kõneles Kivine. “Tuleb väga eriline sulatatud juust, testinud oleme seda juba mitu kuud ja tagasiside on olnud väga positiivne.”

Uute toodete lisandumine ei kahanda olemasolevate toodete mahtusid. “Varusime eelmisel aastal üle 50 000 tonni piima,” märkis Kivine. Sealt ka üks põhjus, miks kohupiimatooted tootmisse otsustati tuua. “Et jõuaksime piima ära töödelda. Juustuga on meil hetkel piir ees, ilma investeerimata juustutootmist laiendada ei saa, siis saamegi kohupiimas täiendava piimamahu niimoodi ära realiseerida,” selgitas Ülo Kivine.