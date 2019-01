Politseinädal: ei ühtegi kriminaalset tegu

Nädala jooksul sai politsei 23 väljakutset. Kainenema toimetati kaks meest. Alustati 25 väärteomenetlust, kuid ühtegi kriminaalmenetluse väärilist tegu toime ei pandud. Nädalaga tabati kokku neli alkoholi tarvitanud juhti.



Nädala ärevaim teade tuli esmaspäeval, kui Vallimaa tänava ülekäigurajal sai laps sõiduautolt BMW löögi ning paiskus teise sõiduki alla, kuhu jäi kinni. See oli äärmiselt õnnelik õnnetus, kus tüdruk pääses rasketest vigastustest imekombel.

Reede päeval sai politsei teate, et Kuressaares on parklas kahjustatud parkivat sõiduautot Audi. Vigastuste põhjal võis arvata, et juhtunud oli liiklusõnnetus, kus kahju tekitanud sõidukijuht oli sündmuskohalt lahkunud. Juhtumi osas alustati väärteomenetlust.

Reede hilisõhtul tuli politseil tegeleda alkoholijoobes noortega, kes viibisid Kuressaare linnas ühes eramus. Politsei toimetas jaoskonda kolm noorukit, kelle suhtes alustati väärteomenetlust.