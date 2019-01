JUHTKIRI: Turvaliselt teel

Sõidukiirus ja selle piiramine on teema, mis jätab ükskõikseks vähesed, olgu inimene siis sõidukijuhi või jalakäija rollis.



Leidub roolikeerajaid, kes lähtuvad põhimõttest “väga tasa sõuad, kaugele jõuad” ning peavad ka nn viiekümne-alas sobivaimaks sõita maksimaalselt kolmekümnega. Ja on ka neid, kes kiirusepiirangutele vilistavad ja uhavad linnatänaval pea sama tempoga, nagu oleksid maanteel. Nende kahe äärmuse vahele jääb suur hulk n-ö tavalisi liiklejaid, kellel eelkirjeldatud juhid närvi mustaks ajavad.

Kuressaarlase Anton Terase ettepanekul kehtestada ülelinnaline kiirusepiirang 30 km/h on nii pooldajaid kui ka vastaseid.

Loomulikult leidub Kuressaares kohti, kus oht õnnetusse sattuda on suurem kui mujal. Seal on 30 km/h muidugi õigustatud. Samas on enamik teid-tänavaid Kuressaares ehk siiski sellised, kus 50 km/h on liiklusturvalisuse seisukohast igati mõistlik kiirus.